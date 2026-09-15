"Не будемо вибачатися": дружина сина Трампа заявила, що їхні весільні урочистості оплатив олігарх із РФ
Беттіна Андерсон, яка вийшла заміж за Дональда Трампа-молодшого на Багамах, заявила, що це був "надзвичайно щедрий весільний подарунок" від Умара Кремльова.
"Наш дорогий друг Умар надзвичайно щедро організував для нас два чудові святкові вечори з нагоди весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга — жест, за який ми були й залишаємося безмежно вдячні", — написала Беттіна Андерсон (тепер Трамп).
Її допис з'явився після того, як у понеділок вранці ProPublica опублікувала статтю під заголовком "Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах було таємно профінансовано російським олігархом, наближеним до Путіна".
"Прикро, що таку особисту й радісну подію можуть намагатися подати як щось політичне чи зловісне — лише через те, хто ця людина або звідки вона родом. Дружба не потребує політичного підтексту. Щедрість не завжди означає приховані цілі. І іноді весільний подарунок — це просто весільний подарунок", — заявила Беттіна Трамп, не повідомивши, втім, наскільки "щедрим" був подарунок від Умара Кремльова.
Вона також заявила, що їм із Дональдом Трампом-молодшим "пощастило": "Нам пощастило: у нас є чудові друзі по всьому світу, і нам ніколи не буде соромно за те, що ми вдячні їм, і ми ніколи не будемо за це вибачатися".
Беттіна Трамп заявила, що саме весілля було лише для членів родини. Президент США Дональд Трамп не був присутній, посилаючись на свої обов’язки у Вашингтоні.
"Наступні вихідні були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями, — сказала вона. — Спочатку вони не були призначені для нашого весілля. Коли наші початкові плани змінилися, ми просто вирішили одружитися до нього і приїхали вже на заплановані вихідні як молодята".
Саме ці два дні, за словами Беттіни, й оплатив "дорогий друг Умар".
Незрозуміло, як Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон-Трамп познайомилися з Умаром Кремльовим.
За оцінками Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять приблизно 300 мільйонів доларів. CBS News звернулося до Trump Organization із запитанням, чому Трамп-молодший, який є виконавчим віце-президентом організації, прийняв цей подарунок.
Прес-служба Кремлева повідомила ProPublica у заяві, що у нього та Трампа-молодшого "дружні стосунки", і що вони вперше зустрілися "кілька років тому". У заяві також зазначається, що Кремлев "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів і знайомих".
У понеділок ввечері президент США Дональд Трамп заявив: "Я не маю жодного уявлення, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці та в інший день. Це була "вечірка після весілля", влаштована на їхню честь. Нічого особливого! Мене на вечірці не було".
Умар Кремльов — що відомо про російського олігарха
Справжнє прізвище Умара — Лутфуллоєв. Він народився 1982 року в Серпухові Московської області, займався боксом, але професійним спортсменом не став. Згодом почав працювати у сфері спортивного промоутерства. Зокрема, очолював компанію Patriot Boxing Promotions, яка співпрацювала з відомими боксерами, зокрема з Роєм Джонсом-молодшим.
У 2017 році Кремлев став генеральним секретарем Федерації боксу Росії, а згодом увійшов до міжнародного керівництва боксу. У грудні 2020 року його обрали президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA). За його керівництва IBA значно посилила зв’язки з російським державним бізнесом. Одним із найвідоміших партнерів організації став "Газпром". Міжнародний олімпійський комітет при цьому висловлював серйозні претензії щодо управління IBA, фінансової прозорості та незалежності суддівства. У 2023 році МОК остаточно позбавив IBA статусу міжнародної федерації олімпійського боксу. Також він володіє значною частиною букмекерського бізнесу в РФ, пов’язаний із байкерським клубом "Нічні вовки" та придбав російський автомобільний холдинг "Рольф" після його націоналізації. "Рольф" у 1991 році заснував бізнесмен Сергій Петров, але у 2019 році його звинуватили у виведенні рублів за кордон, і автохолдинг у нього відібрали.
Крім того, Умар Кремльов має кримінальне минуле. У 2004 році його судили у справі про вимагання, а в 2007 році — за напад і побиття.
У квітні 2026 року Володимир Путін вручив Умару Кремлеву Орден Дружби.
Нагадаємо, що "Фокус" писав про скандал, який розгорівся, коли з’ясувалося, хто оплачував весільні витрати Трампа-молодшого.
Крім того, ми писали, що в Білому домі нервово відреагували на запитання журналіста щодо телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Про що вони говорили, так і залишилося невідомим.