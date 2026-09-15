"Не будемо вибачатися": дружина сина Трампа заявила, що їхні весільні урочистості оплатив олігарх із РФ

Беттіна Андерсон, яка вийшла заміж за Дональда Трампа-молодшого на Багамах, заявила, що це був "надзвичайно щедрий весільний подарунок" від Умара Кремльова.

"Наш дорогий друг Умар надзвичайно щедро організував для нас два чудові святкові вечори з нагоди весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга — жест, за який ми були й залишаємося безмежно вдячні", — написала Беттіна Андерсон (тепер Трамп).

Беттіна Андерсон-Трамп сама зізналася, що Умар Кремлев оплатив весільні урочистості

Її допис з'явився після того, як у понеділок вранці ProPublica опублікувала статтю під заголовком "Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах було таємно профінансовано російським олігархом, наближеним до Путіна".

"Прикро, що таку особисту й радісну подію можуть намагатися подати як щось політичне чи зловісне — лише через те, хто ця людина або звідки вона родом. Дружба не потребує політичного підтексту. Щедрість не завжди означає приховані цілі. І іноді весільний подарунок — це просто весільний подарунок", — заявила Беттіна Трамп, не повідомивши, втім, наскільки "щедрим" був подарунок від Умара Кремльова.

Видео дня

Вона також заявила, що їм із Дональдом Трампом-молодшим "пощастило": "Нам пощастило: у нас є чудові друзі по всьому світу, і нам ніколи не буде соромно за те, що ми вдячні їм, і ми ніколи не будемо за це вибачатися".

Весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон відбулося на Багамах Фото: Соцмережi А вечірку на Багамах оплатив Умар Кремльов Фото: Соцмережi

Беттіна Трамп заявила, що саме весілля було лише для членів родини. Президент США Дональд Трамп не був присутній, посилаючись на свої обов’язки у Вашингтоні.

"Наступні вихідні були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями, — сказала вона. — Спочатку вони не були призначені для нашого весілля. Коли наші початкові плани змінилися, ми просто вирішили одружитися до нього і приїхали вже на заплановані вихідні як молодята".

Саме ці два дні, за словами Беттіни, й оплатив "дорогий друг Умар".

Незрозуміло, як Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон-Трамп познайомилися з Умаром Кремльовим.

За оцінками Forbes, статки Дональда Трампа-молодшого становлять приблизно 300 мільйонів доларів. CBS News звернулося до Trump Organization із запитанням, чому Трамп-молодший, який є виконавчим віце-президентом організації, прийняв цей подарунок.

Прес-служба Кремлева повідомила ProPublica у заяві, що у нього та Трампа-молодшого "дружні стосунки", і що вони вперше зустрілися "кілька років тому". У заяві також зазначається, що Кремлев "ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів і знайомих".

У понеділок ввечері президент США Дональд Трамп заявив: "Я не маю жодного уявлення, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місці та в інший день. Це була "вечірка після весілля", влаштована на їхню честь. Нічого особливого! Мене на вечірці не було".

Умар Кремльов — що відомо про російського олігарха

Справжнє прізвище Умара — Лутфуллоєв. Він народився 1982 року в Серпухові Московської області, займався боксом, але професійним спортсменом не став. Згодом почав працювати у сфері спортивного промоутерства. Зокрема, очолював компанію Patriot Boxing Promotions, яка співпрацювала з відомими боксерами, зокрема з Роєм Джонсом-молодшим.

Умар Кремлев і Дональд Трамп-молодший Фото: IBA

У 2017 році Кремлев став генеральним секретарем Федерації боксу Росії, а згодом увійшов до міжнародного керівництва боксу. У грудні 2020 року його обрали президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA). За його керівництва IBA значно посилила зв’язки з російським державним бізнесом. Одним із найвідоміших партнерів організації став "Газпром". Міжнародний олімпійський комітет при цьому висловлював серйозні претензії щодо управління IBA, фінансової прозорості та незалежності суддівства. У 2023 році МОК остаточно позбавив IBA статусу міжнародної федерації олімпійського боксу. Також він володіє значною частиною букмекерського бізнесу в РФ, пов’язаний із байкерським клубом "Нічні вовки" та придбав російський автомобільний холдинг "Рольф" після його націоналізації. "Рольф" у 1991 році заснував бізнесмен Сергій Петров, але у 2019 році його звинуватили у виведенні рублів за кордон, і автохолдинг у нього відібрали.

Крім того, Умар Кремльов має кримінальне минуле. У 2004 році його судили у справі про вимагання, а в 2007 році — за напад і побиття.

Умар Кремльов отримав орден від Путіна

У квітні 2026 року Володимир Путін вручив Умару Кремлеву Орден Дружби.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про скандал, який розгорівся, коли з’ясувалося, хто оплачував весільні витрати Трампа-молодшого.

Крім того, ми писали, що в Білому домі нервово відреагували на запитання журналіста щодо телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Про що вони говорили, так і залишилося невідомим.