Российский олигарх Умар Кремлёв покрыл сотни тысяч долларов расходов на трёхдневный праздник — от аренды частного острова и салютов до выступления танцовщиц — при том, что состояние самого Трампа-младшего оценивается в 300 миллионов долларов.

Российский бизнесмен Умар Кремлёв, которого связывают с российским диктатором Владимиром Путиным, оплатил значительную часть расходов на трёхдневную свадьбу Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон. Мероприятие состоялось на частных островах на Багамах. Об этом говорится в расследовании ProPublica, опубликованном 14 сентября 2026 года. По данным журналистов, информация основана на документах и беседах с десятками нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков IBA, гостей свадьбы, а также людей из окружения Трампа-младшего и Кремлёва.

Как следует из расследования, именно Кремлев оплатил аренду частного острова, где проходил прием и проживали гости, а также праздничный фейерверк. Кроме того, его команда принимала непосредственное участие в организации мероприятия.

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При этом деньги перечислялись через дубайскую организацию, связанную с Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет Кремлев и которую долгое время спонсировал российский "Газпром". Кремлёв возглавляет IBA с 2020 года, а речь идёт о сумме в сотни тысяч долларов.

В то же время ProPublica не утверждает, что именно IBA как организация оплачивала свадьбу. Согласно данным расследования, платежи осуществляла связанная с ассоциацией структура в Дубае.

Что известно о свадьбе

Трехдневное торжество состоялось в мае на двух частных островах Багамских островов. Церемония прошла на одном из них, а первый танец молодожены исполнили на другом острове, аренда которого, по данным ProPublica, стоит около 100 тысяч долларов за ночь.

За фейерверки, которые запускали с баржи над морем, организаторы могли заплатить около 70 тысяч долларов — именно столько, по информации журналистов, берет компания, проводившая шоу.

На торжестве присутствовало около 50 гостей. Среди них — Джаред Кушнер и Эрик Трамп. А вот президент США Дональд Трамп на свадьбе сына не присутствовал. По словам Трампа, причиной стали другие дела, а мероприятие должно было остаться небольшим частным торжеством.

Кремлев не присутствовал на самой церемонии, на которой присутствовали лишь 18 гостей. В то же время он посетил последующее празднование.

ProPublica также обратила внимание на присутствие других россиян. Среди них был Александр Лагутин, ранее занимавший руководящие должности в российской оборонной подрядной компании и государственной энергетической компании. На свадьбе также присутствовала Елена Соболь — одна из ближайших соратниц Кремлева в IBA.

Свадьба Дональда Трампа-младшего на Багамах Фото: ProPublica

Что говорят в команде Трампа-младшего

Представитель Дональда Трампа-младшего не опроверг, что Кремлёв оплачивал расходы на свадьбу. По его словам, Кремлёв не имеет деловых отношений с Трампом-младшим — они якобы познакомились через общего знакомого из мира охоты, а впоследствии сблизились благодаря общему интересу к боксу и активному отдыху.

"Умар — личный друг Дона", — заявил пресс-секретарь.

В свою очередь представитель Эрика Трампа заявил, что тот вообще не знает Кремлева: "Эрик совершенно не имеет представления, кто этот человек, и никогда не слышал его имени".

В пресс-службе Кремля подтвердили дружеские отношения между мужчинами.

"Г-на Кремлёва и г-на Трампа-младшего связывают дружеские отношения", — говорится в официальном заявлении.

Там также сообщили, что они впервые встретились "несколько лет назад". Представители Кремля заявили, что он не обсуждал политические вопросы со своими американскими знакомыми, в частности с Трампом-младшим. В то же время пресс-служба не дала объяснений относительно платежей от дубайской компании, связанной с IBA.

Джаред Кушнер, участвующий в переговорах администрации США по России и Украине, не ответил на запросы ProPublica. Комментариев также не предоставили Белый дом и российское правительство.

Связи Кремля и Путина

ProPublica отдельно описывает связи Кремлёва с российскими властями. В апреле 2026 года Путин наградил его Орденом Дружбы. А незадолго до свадьбы Трампа-младшего Кремлёв находился в Китае во время визита Путина. Российская сторона при этом заявила журналистам, что Кремлёв не входил в состав официальной делегации президента РФ.

Украина ввела санкции против Кремлева, сославшись на его близость к Путину и российским спецслужбам. Кроме того, под санкциями Украины находится организация "Healthy Fatherland", к деятельности которой Кремлев имеет отношение. По данным ProPublica, её связывают с программой вывоза украинских детей с оккупированных территорий под видом "реабилитации".

Кремлёв возглавил Российскую федерацию бокса в 2017 году, а в 2020-м стал президентом IBA. По данным ProPublica, на тот момент ассоциация испытывала финансовые трудности, и Кремлёв привлек в неё средства "Газпрома". В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA права организовывать олимпийские соревнования по боксу, в частности из-за проблем с управлением и непрозрачности финансирования.

Кремлев уже проводил совместное публичное мероприятие с Трампом-младшим

Знакомство Кремлёва и Трампа-младшего не ограничилось свадьбой. В сентябре 2025 года IBA пригласила сына президента США на мероприятие в Стамбуле, посвященное будущему бокса. Трамп-младший выступал на одной сцене с Кремлевым, а сама IBA после мероприятия заявила, что их партнерство будет продолжено.

В заявлении ассоциации тогда говорилось: "Президент Кремлев и Дональд Трамп-младший дали понять — этот альянс не останется символическим. Будут новые совместные инициативы".

Что говорят бывшие представители IBA

Бывшие высокопоставленные сотрудники IBA, с которыми пообщались журналисты, считают, что Кремлев использует спорт не только для развития бокса, но и для укрепления политического влияния.

Бывший член правления IBA заявил ProPublica: "Умар действует по указанию Путина. Он использовал спорт для мягкого политического влияния. Это геополитика. То, что речь идет о боксе, — просто совпадение обстоятельств".

В то же время ProPublica отмечает, что точная причина, по которой Кремлёв оплатил часть свадьбы Трампа-младшего, остаётся неизвестной. Журналисты также не установили, действовал ли Кремлёв по поручению российских властей.

Напомним, что, по оценке The Economist, российская элита всё больше стремится к завершению войны и готова принять любой исход, который Владимир Путин сможет преподнести как победу.

Кроме того, мы писали, что в Белом доме нервно отреагировали на вопрос журналиста о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным. О чем они говорили, так и осталось неизвестным.