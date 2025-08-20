Российская элита устала от войны и примет любую "победу" Путина, – The Economist

Желание Путина разрушить единство Запада не утихает. Однако как утверждают журналисты, его богатые соратники готовы на любой результат, лишь бы война против Украины прекратилась.

Аналитики считают, что быстро созванное 16 августа совещание российского президента Владимира Путина с его соратниками-миллиардерами в зале Кремля должно было продемонстрировать успех саммита на Аляске. А продемонстрировало готовность элит РФ принять любой результат: все, что Путин назовет "победой", пишет The Economist.

Тон Путина был смягчающим: "Мы уважаем позицию администрации США, которая хочет скорейшего прекращения боевых действий. Мы тоже".

Последующая встреча президента Украины Владимира Зеленского, европейских лидеров и президента США Дональда Трампа в Белом доме не принесла ничего, кроме общих разговоров о гарантиях безопасности, которые будут действовать только в том случае, если Путин согласится на мир.

Но саммит на Аляске, видимо, был устроен не только для Трампа и Путина, но главным образом для российской элиты и рядовых граждан России.

Недавние опросы показали, что 70% россиян считают, что их страна добилась успеха на поле боя. В то же время 60% теперь выступают за мирные переговоры. Страх поражения давно исчез; но особого желания продолжать боевые действия нет. Один хорошо информированный бизнесмен резюмирует отношение элиты: "Всем плевать, чем это закончится, лишь бы это закончилось. Путин может преподнести что угодно как победу".

Российские чиновники на встрече с Путиным Фото: kremlin.ru

Однако Путин хочет, чтобы это включало в себя, как минимум, признание, по крайней мере Америкой, оккупации Россией Крыма и захваченного в ходе войны сухопутного коридора, соединяющего его с Россией; постоянное исключение Украины из НАТО; и президентские выборы в Украине.

"Все сделки маловероятны, пока Зеленский у власти", — говорит один российский инсайдер.

Тем временем российская экономика движется к рецессии. За первые семь месяцев этого года дефицит бюджета превысил целевой показатель на весь 2025 год, что неудивительно, учитывая 20%-ный рост государственных расходов за эти семь месяцев. По данным венского аналитического центра Re:Russia, не менее 5% всех государственных расходов сейчас уходит на содержание контрактной армии, которая в основном воюет в Украине. Дефицит рабочей силы означает, что гражданская промышленность испытывает трудности.

Это не означает, что положение Путина критическое — он всегда может еще сильнее ударить по экономике, но это "увеличит риски и внутреннюю напряженность, которая радикально изменит восприятие россиянами цены войны".

Также под вопросом и успехи ВС РФ на поле боя. Третье лето подряд Россия не может прорвать линию фронта в Украине.

Путин не хочет рисковать массовой мобилизацией или продолжать войну еще год. Огромные человеческие и экономические потери лишь подчеркнут неспособность его армии одолеть украинские силы.

"Все понимают, что продолжение войны бессмысленно, и ее пора заканчивать", — говорит один из представителей российской бизнес-элиты.

Однако это не означает, что Путин собирается остановиться. Российский лидер все еще надеется, что в ближайшие два месяца удастся добиться прорыва на поле боя, политически расшатать Украину, вытеснить Америку из Европы и подорвать поддержку Украины со стороны Европы. Ему пока ничего из этого не удалось. Но даже если активная фаза войны прекратится, эта борьба за разрушение единства Запада продолжится, уверены аналитики.

Напомним, после саммита в Белом доме с заявлением выступил третий президент РФ Дмитрий Медведев, который оскорбил Эмманюэля Макрона.

А в Белом доме нервно отреагировали на вопрос журналиста о звонке Дональда Трампа Владимиру Путину. О чем они говорили, так и осталось неизвестным.