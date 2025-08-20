Російська еліта втомилася від війни і прийме будь-яку "перемогу" Путіна, — The Economist

Бажання Путіна зруйнувати єдність Заходу не вщухає. Однак, як стверджують журналісти, його багаті соратники готові на будь-який результат, аби війна проти України припинилася.

Аналітики вважають, що швидко скликана 16 серпня нарада російського президента Володимира Путіна з його соратниками-мільярдерами в залі Кремля мала продемонструвати успіх саміту на Алясці. А продемонструвала готовність еліт РФ прийняти будь-який результат: усе, що Путін назве "перемогою", пише The Economist.

Тон Путіна був пом'якшувальним: "Ми поважаємо позицію адміністрації США, яка хоче якнайшвидшого припинення бойових дій. Ми теж".

Подальша зустріч президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів і президента США Дональда Трампа в Білому домі не принесла нічого, окрім загальних розмов про гарантії безпеки, які діятимуть тільки в тому разі, якщо Путін погодиться на мир.

Але саміт на Алясці, мабуть, був влаштований не тільки для Трампа і Путіна, а головним чином для російської еліти і пересічних громадян Росії.

Нещодавні опитування показали, що 70% росіян вважають, що їхня країна домоглася успіху на полі бою. Водночас 60% тепер виступають за мирні переговори. Страх поразки давно зник; але особливого бажання продовжувати бойові дії немає. Один добре поінформований бізнесмен резюмує ставлення еліти: "Усім начхати, чим це закінчиться, аби це закінчилося. Путін може піднести що завгодно як перемогу".

Однак Путін хоче, щоб це включало в себе щонайменше визнання, принаймні Америкою, окупації Росією Криму і захопленого під час війни сухопутного коридору, що з'єднує його з Росією; постійне виключення України з НАТО; і президентські вибори в Україні.

"Усі угоди малоймовірні, поки Зеленський при владі", — каже один російський інсайдер.

Тим часом російська економіка рухається до рецесії. За перші сім місяців цього року дефіцит бюджету перевищив цільовий показник на весь 2025 рік, що не дивно з огляду на 20%-ве зростання державних витрат за ці сім місяців. За даними віденського аналітичного центру Re:Russia, щонайменше 5% усіх державних видатків зараз іде на утримання контрактної армії, яка здебільшого воює в Україні. Дефіцит робочої сили означає, що цивільна промисловість зазнає труднощів.

Це не означає, що становище Путіна критичне — він завжди може ще сильніше вдарити по економіці, але це "збільшить ризики і внутрішню напруженість, яка радикально змінить сприйняття росіянами ціни війни".

Також під питанням і успіхи ЗС РФ на полі бою. Третє літо поспіль Росія не може прорвати лінію фронту в Україні.

Путін не хоче ризикувати масовою мобілізацією або продовжувати війну ще рік. Величезні людські та економічні втрати лише підкреслять нездатність його армії здолати українські сили.

"Усі розуміють, що продовження війни безглуздо, і її пора закінчувати", — каже один із представників російської бізнес-еліти.

Однак це не означає, що Путін збирається зупинитися. Російський лідер все ще сподівається, що в найближчі два місяці вдасться домогтися прориву на полі бою, політично розхитати Україну, витіснити Америку з Європи і підірвати підтримку України з боку Європи. Йому поки нічого з цього не вдалося. Але навіть якщо активна фаза війни припиниться, ця боротьба за руйнування єдності Заходу продовжиться, впевнені аналітики.

