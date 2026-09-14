Соратник Путіна оплатив розкішне весілля Трампа-молодшого на Багамах, — розслідування

Російський олігарх Умар Кремльов покрив сотні тисяч доларів витрат на триденне свято — від оренди приватного острова та салютів до виступу танцівниць — при тому, що статки самого Трампа-молодшого оцінюють у 300 мільйонів доларів.

Російський бізнесмен Умар Кремльов, якого пов’язують з російським диктатором Володимиром Путіним, оплатив значну частину витрат на триденне весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон. Захід відбувся на приватних островах на Багамах. Про це йдеться в розслідуванні ProPublica, опублікованому 14 вересня 2026 року. За даними журналістів, інформація базується на документах і розмовах із десятками нинішніх та колишніх співробітників і підрядників IBA, гостей весілля, а також людей з оточення Трампа-молодшого і Кремльова.

Як випливає з розслідування, саме Кремльов оплатив оренду приватного острова, де проходив прийом і проживали гості, а також святковий феєрверк. Крім того, його команда брала безпосередню участь у організації заходу.

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При цьому гроші перераховувалися через дубайську організацію, пов'язану з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює Кремльов і яку тривалий час спонсорував російський "Газпром". Кремльов очолює IBA з 2020 року, а сума, про яку йдеться, сотні тисяч доларів.

Водночас ProPublica не стверджує, що саме IBA як організація оплачувала весілля. За даними розслідування, платежі здійснювала пов’язана з асоціацією структура в Дубаї.

Що відомо про весілля

Триденне святкування відбулося у травні на двох приватних островах Багамських островів. Церемонія пройшла на одному з них, а перший танець молодята виконали на іншому острові, оренда якого, за даними ProPublica, коштує близько 100 тисяч доларів за ніч.

За феєрверки, які запускали з баржі над морем, організатори могли платити близько 70 тисяч доларів — саме стільки, за інформацією журналістів, бере компанія, яка проводила шоу.

На святкуванні були близько 50 гостей. Серед них — Джаред Кушнер та Ерік Трамп. А от президент США Дональд Трамп на весіллі сина не був присутній. За словами Трампа, причиною стали інші справи, а захід мав залишатися невеликим приватним святкуванням.

Кремльов не був присутній на самій церемонії, на якій перебували лише 18 гостей. Водночас він відвідав подальше святкування.

ProPublica також звернула увагу на присутність інших росіян. Серед них був Олександр Лагутін, який раніше працював на керівних посадах у російському оборонному підряднику та державній енергетичній компанії. На весіллі також була Олена Соболь — одна з найближчих соратниць Кремльова в IBA.

Весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах Фото: ProPublica

Що кажуть у команді Трампа-молодшого

Представник Дональда Трампа-молодшого не заперечив, що Кремльов оплачував весільні витрати. За його словами, Кремльов не має ділових відносин із Трампом-молодшим — вони нібито познайомилися через спільного знайомого зі світу полювання, а згодом зблизилися через спільний інтерес до боксу та активного відпочинку.

"Умар — особистий друг Дона", — заявив речник.

В свою чергу представник Еріка Трампа заявив, що той узагалі не знає Кремльова: "Ерік абсолютно не має уявлення, хто ця людина, і ніколи не чув його імені".

У пресслужбі Кремльова підтвердили дружні стосунки між чоловіками.

"Пана Кремльова та пана Трампа-молодшого пов’язують дружні стосунки", — йдеться в офіційній заяві.

Там також повідомили, що вони вперше зустрілися "кілька років тому". Представники Кремльова заявили, що він не обговорював політичні питання зі своїми американськими знайомими, зокрема з Трампом-молодшим. Водночас пресслужба не пояснила платежі від дубайської компанії, пов’язаної з IBA.

Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах адміністрації США щодо Росії та України, на запити ProPublica не відповів. Коментарів також не надали Білий дім і російський уряд.

Зв’язки Кремльова і Путіна

ProPublica окремо описує зв’язки Кремльова з російською владою. У квітні 2026 року Путін нагородив його Орденом Дружби. А незадовго до весілля Трампа-молодшого Кремльов перебував у Китаї під час візиту Путіна. Російська сторона при цьому заявила журналістам, що Кремльов не був частиною офіційної делегації президента РФ.

Україна запровадила проти Кремльова санкції, посилаючись на його близькість до Путіна та російських спецслужб. Крім того, під санкціями України перебуває організація Healthy Fatherland, до діяльності якої Кремльов має стосунок. За даними ProPublica, її пов’язують із програмою вивезення українських дітей з окупованих територій під виглядом "реабілітації".

Кремльов очолив Російську федерацію боксу у 2017 році, а у 2020-му став президентом IBA. За даними ProPublica, на той момент асоціація переживала фінансові труднощі, а Кремльов залучив до неї кошти "Газпрому". У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA права організовувати олімпійські боксерські змагання, зокрема через проблеми з управлінням та непрозорість фінансування.

Кремльов уже мав спільний публічний захід із Трампом-молодшим

Знайомство Кремльова і Трампа-молодшого не обмежувалося весіллям. У вересні 2025 року IBA запросила сина президента США на захід у Стамбулі, присвячений майбутньому боксу. Трамп-молодший виступав на одній сцені з Кремльовим, а сама IBA після заходу заявила, що їхнє партнерство матиме продовження.

У заяві асоціації тоді йшлося: "Президент Кремльов і Дональд Трамп-молодший дали зрозуміти — цей альянс не залишиться символічним. Будуть нові спільні ініціативи".

Що говорять колишні представники IBA

Колишні високопосадовці IBA, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що Кремльов використовує спорт не лише для розвитку боксу, а й для зміцнення політичного впливу.

Колишній член правління IBA заявив ProPublica: "Умар керується Путіним. Він використовував спорт для м’якої політичної влади. Це геополітика. Те, що це бокс, — просто збіг обставин".

Водночас ProPublica наголошує, що точна причина, через яку Кремльов оплатив частину весілля Трампа-молодшого, залишається невідомою. Журналісти також не встановили, що Кремльов діяв за дорученням російської влади.

Нагадаємо, російська еліта, за оцінкою The Economist, дедалі більше прагне завершення війни та готова прийняти будь-який результат, який Володимир Путін зможе представити як перемогу.

Також ми писали, що в Білому домі нервово відреагували на запитання журналіста про дзвінок Дональда Трампа Володимиру Путіну. Про що вони говорили, так і залишилося невідомим.