Весілля сина Трампа за рахунок Кремльова: генпрокурор відмовився від розслідування

Поки демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США розпочали розслідування стосовно того, що весілля сина американського президента фінансував російський олігарх, генеральний прокурор не має наміру приділяти цьому питанню уваги.

Генпрокурор США Тодд Бланш під час спілкування з журналістами у Рожевому саду Білого дому вдавав, ніби взагалі не розуміє, у чому проблема, пише ABC News.

"Президент не знає, хто ця людина. Гадаю, й інші члени родини не знають, хто він такий… Коли ви питаєте, чи проводжу я розслідування… Розслідування чого саме?" — відповів він.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон одружилися в Палм-Біч (штат Флорида), після чого наприкінці травня вирушили на приватний острів на Багамах, щоб влаштувати весільну вечірку.

Згідно з документами, дослідженими некомерційним розслідувальним виданням ProPublica, а також за словами трьох обізнаних про цю подію осіб, які спілкувалися з журналістами видання, значну частину витрат на заходи, що відбулися тих вихідних, взяв на себе олігарх Умар Кремльов, людина з найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна, який нещодавно отримав з його рук орден Дружби.

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Ці платежі покривали, зокрема, оренду приватного острова та організацію феєрверку, а це — близько $170 тисяч. Оплата витрат здійснювалася організацією, пов’язаною з Міжнародною асоціацією боксу (IBA), президентом якої є Кремльов.

Діяльність IBA була призупинена Міжнародним олімпійським комітетом у 2019 році через фінансові та організаційні проблеми, зокрема підозри у корупції.

Умар Кремльов входить до найближчого оточення російського диктатора Фото: Скриншот

Саме подружжя згодом визнало, що Кремльов зробив їм "неймовірно щедрий" весільний подарунок. Причини, через які він оплатив частину витрат на весільні урочистості Трампа-молодшого, залишаються незрозумілими.

"Син президента казав, що ця людина — його дуже близький друг і що він прийняв подарунок у дні весілля. А щодо тверджень про те, що ця людина — друг Путіна… я навіть не знаю, чи це правда, чи ні", — сказав генеральний прокурор.

Члени сім’ї президента Дональда Трампа категорично заперечують, що їм щось відомо про Кремльова. Наприклад, перша леді Меланія Трамп дистанціювалася від скандалу, що набирає обертів навколо особи російського олігарха.У заяві, наданій телеканалу ABC News, офіс першої леді повідомив, що вона не була присутня ані на самому весіллі, ані на подальших урочистостях:

"Пані Трамп не має і ніколи не мала жодних стосунків із паном Кремльовим. Пані Трамп не брала жодної участі в організації весільного заходу і не була в курсі жодних аспектів його фінансового планування".

Глава Білого дому також запевняє, що на весіллі не був присутній і що особисто не знайомий з Кремльовим, а внесок цього росіянина в організацію "афтерпаті" після весілля його сина — "абсолютна дрібниця".

"Не маю жодного уявлення, хто такий Умар, ніколи про нього не чув. Він не оплачував весілля Дона та Беттіни — воно відбувалося зовсім в іншому місці та в інший день", — йдеться у заяві президента, поширеній Білим домом.

У свою чергу Беттіна Андерсон написала у соцмережах, що на весільній церемонії були присутні лише члени родини, а Кремльов організував два святкові заходи вже після самого весілля.

"Це був неймовірно щедрий весільний подарунок від друга — жест, за який ми були й залишаємося безмежно вдячні. Прикро, що таку особисту й радісну подію намагаються подати як щось політичне чи зловісне лише через те, ким є ця людина або звідки вона родом", — написала Андерсон, додавши, що ні про які таємниці та змови не йдеться.

Противники Трампа та законодавці серйозно побоюються, що прийняття дорогих подарунків від іноземних супротивників може спричинити серйозний конфлікт інтересів і дати можливість чинити тиск на родину президента.

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Також повідомлялося, що Трампа запідозрили у зраді.