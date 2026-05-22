"Мене вб'ють": Трамп відповів, чи відвідає весілля свого сина на вихідних

48-річний Дональд Трамп-молодший найближчого вікенду зв'яже себе узами шлюбу з 39-річною світською левицею Беттіною Андерсон.

Головною інтригою попередньої камерної урочистості є питання, чи буде присутній на церемонії президент США і за сумісництвом батько нареченого Дональд Трамп, пише CNN.

Весілля відбудеться на невеликому острові на Багамах. На нього запрошені тільки найближчі родичі та найближчі друзі пари, загалом менше ніж 50 осіб.

Коли Трампа запитали, чи відвідає він церемонію, той відповів ухильно, давши зрозуміти, що у нього немає часу на такі поїздки.

"Він хотів би, щоб я був присутній, але це буде невелике приватне торжество, і я постараюся приїхати. Зараз для мене невідповідний час. Усі ці розмови про Іран та інше", — відповів він.

За словами одного з джерел CNN, Трампа особливо й не очікують побачити на весіллі, почасти через бажання пари провести максимально закриту церемонію. У публічному розкладі Трампа теж немає інформації про його присутність на одруженні сина.

"У цьому питанні я не можу виграти. Якщо я прийду, мене вб'ють. Якщо я не прийду, мене вб'ють", — сказав президент, маючи на увазі можливе негативне висвітлення в пресі.

Трамп-молодший і Андерсон сподівалися приховати подробиці весілля від ЗМІ, щоб захід залишався ексклюзивним і максимально приватним через питання безпеки. Крім того, відсутність на ньому президента США допомогла б уникнути незручностей, пов'язаних із заходом, який ретельно охороняється і на якому присутній президент.

На церемонії, за попередніми даними, будуть брати і сестри нареченого.

Це весілля стане другим шлюбом для Трампа-молодшого. Раніше він був одружений з Ванессою Трамп протягом 12 років, до їхнього розлучення у 2018 році. Днями вона повідомила, що у неї діагностовано рак грудей.

Раніше Трамп-молодший був заручений із Кімберлі Гілфойл, нині послом США в Греції і колишньою дружиною губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, з 2020 по 2024 рік.

