"Меня убьют": Трамп ответил, посетит ли свадьбу своего сына на выходных

48-летний Дональд Трамп-младший в ближайший уикэнд свяжет себя узами брака с 39-летней светской львицей Беттиной Андерсон.

Главной интригой предыдущего камерного торжества является вопрос, будет ли присутствовать на церемонии президент США и по совместительству отец жениха Дональд Трамп, пишет CNN.

Свадьба пройдет на небольшом острове на Багамах. На нее приглашены только ближайшие родственники и самые близкие друзья пары, всего менее 50 человек.

Когда Трампа спросили, посетит ли он церемонию, тот ответил уклончиво, дав понять, что у него нет времени на подобные поездки.

"Он хотел бы, чтобы я присутствовал, но это будет небольшое частное торжество, и я постараюсь приехать. Сейчас для меня неподходящее время. Все эти разговоры об Иране и прочее", — ответил он.

По словам одного из источников CNN, Трампа особо и не ожидают увидеть на свадьбе, отчасти из-за желания пары провести максимально закрытую церемонию. В публичном расписании Трампа тоже нет информации о его присутствии на бракосочетании сына.

"В этом вопросе я не могу выиграть. Если я приду, меня убьют. Если я не приду, меня убьют", — сказал президент, имея в виду возможное негативное освещение в прессе.

Трамп-младший и Андерсон надеялись скрыть подробности свадьбы от СМИ, чтобы мероприятие оставалось эксклюзивным и максимально частным из-за вопросов безопасности. Кроме того, отсутствие на ней президента США помогло бы избежать неудобств, связанных с тщательно охраняемым мероприятием, на котором присутствует президент.

На церемонии, по предварительным данным, будут братья и сестры жениха.

Девичник Беттины Андерсон

Эта свадьба станет вторым браком для Трампа-младшего. Ранее он был женат на Ванессе Трамп в течение 12 лет, до их развода в 2018 году. На днях она сообщила, что у нее диагностирован рак груди.

Ранее Трамп-младший был помолвлен с Кимберли Гилфойл, ныне послом США в Греции и бывшей женой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, с 2020 по 2024 год.

