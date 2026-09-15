Свадьба за счет друга Путина: в Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа-младшего

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США начали расследование после того, как стало известно, что свадьбу Дональда Трампа-младшего оплатил близкий к Путину олигарх Умар Кремлев.

В Палате представителей США будут выяснять, почему свадьбу старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего профинансировал российский олигарх Умар Кремлёв, которого считают приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину. Поводом для расследования стало журналистское расследование ProPublica, а конгрессмены хотят выяснить, не пыталась ли семья Трампа извлечь выгоду из своего положения. Об этом сообщает Axios.

Проверку инициировал конгрессмен Роберт Гарсия, ведущий демократ в Комитете по надзору. 15 сентября он направил письма главе аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз и самому Трампу-младшему.

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"Демократы в Комитете по надзору расследуют многочисленные способы, с помощью которых семья Трампа пыталась обогатиться благодаря своей близости к президенту Дональду Трампу", — говорится в обращении к главе администрации Белого дома Сьюзи Вайлз.

Политик хочет получить от Белого дома все документы и переписку с Трампом-младшим, связанные с Кремлем. Он просит сына президента предоставить полный список гостей, даты контактов с олигархом, а также переписку с Белым домом или разведкой по поводу этого олигарха. Гарсия подчеркнул, что расследование ProPublica "может быть самым серьезным обвинением против вас на сегодняшний день". Если в ноябре демократы вернут себе большинство в Палате представителей, именно он может возглавить расследование в Конгрессе.

Накануне, 14 сентября, ProPublica сообщила, что президент Международной боксерской ассоциации Кремлев потратил сотни тысяч долларов на праздник, который состоялся 24 мая на Багамах. Олигарх оплатил аренду одного из двух частных островов и фейерверки, хотя состояние жениха оценивается в 300 млн долларов. Среди гостей были и россияне.

В команде Трампа-младшего факт оплаты не опровергли, назвав Кремлёва "личным другом Дона", но "не человеком, с которым у него есть деловые отношения". Пресс-служба олигарха сообщила о давнем знакомстве и заверила, что он "никогда не обсуждал политические вопросы со своими американскими друзьями и знакомыми". Жена Трампа-младшего Беттина Андерсон в Instagram назвала "досадным" то, что личное событие трактуют как политическое или зловещее. "Для дружбы не нужен политический мотив", – добавила она.

Напомним, ранее выяснилось, что расходы на свадебное торжество Трампа-младшего на специально арендованном острове взял на себя российский олигарх Умар Кремлёв. Журналистка Мария Ульяновская обратила внимание на резонный вопрос: почему сын американского президента согласился на помощь от человека из окружения Путина и может ли такая щедрость быть бескорыстной.

Кроме того, Беттина Андерсон, которая вышла замуж за Дональда Трампа-младшего на Багамах, охарактеризовала расходы олигарха как"чрезвычайно щедрый свадебный подарок".