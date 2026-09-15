Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США розпочали розслідування після того, як стало відомо, що весілля Дональда Трампа-молодшого оплатив наближений до Путіна олігарх Умар Кремльов.

У Палаті представників США з'ясовуватимуть, чому весілля старшого сина американського президента, Дональда Трампа-молодшого, профінансував російський олігарх Умар Кремльов, якого вважають наближеним до російського диктатора Володимира Путіна. Приводом для перевірки стало журналістське розслідування ProPublica, а конгресмени хочуть зрозуміти, чи не намагалася родина Трампа отримувати вигоду від свого становища. Про це повідомляє Axios.

Перевірку ініціював конгресмен Роберт Гарсія, провідний демократ у Комітеті з нагляду. 15 вересня він надіслав листи главі апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і самому Трампу-молодшому.

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"Демократи в Комітеті з нагляду розслідують численні способи, якими родина Трампа намагалася збагачуватися завдяки своїй близькості до президента Дональда Трампа", – йдеться у зверненні до глави адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Від Білого дому політик хоче отримати всі документи та листування з Трампом-молодшим, пов'язані з Кремльовим. Сина президента він просить передати повний перелік гостей, дати контактів з олігархом, а також переписку з Білим домом чи розвідкою щодо нього. Гарсія наголосив, що розслідування ProPublica "може бути найсерйознішим звинуваченням проти вас на сьогодні". Якщо в листопаді демократи повернуть собі більшість у палаті, саме він може очолити розслідування в Конгресі.

Напередодні, 14 вересня, ProPublica повідомило, що президент Міжнародної боксерської асоціації Кремльов витратив сотні тисяч доларів на свято, яке відбулося 24 травня на Багамах. Олігарх оплатив оренду одного з двох приватних островів і феєрверки, хоча статки нареченого оцінюють у $300 млн. Серед гостей були й росіяни.

У команді Трампа-молодшого факт оплати не спростували, назвавши Кремльова "особистим другом Дона", але "не людиною, з якою він має ділові відносини". Пресслужба олігарха повідомила про давнє знайомство та запевнила, що він "ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими". Дружина Трампа-молодшого Беттіна Андерсон в Instagram назвала "прикрим" те, що особисту подію трактують як політичну чи зловісну. "Для дружби не потрібен політичний мотив", – додала вона.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що витрати на весільне святкування Трампа-молодшого на спеціально орендованому острові взяв на себе російський олігарх Умар Кремльов. Журналістка Марія Ульяновська звернула увагу на резонне питання: чому син американського президента погодився на допомогу від людини з оточення Путіна і чи може така щедрість бути безкорисливою.

Крім того, Беттіна Андерсон, яка стала дружиною Дональда Трампа-молодшого на Багамах, охарактеризувала витрати олігарха як "надзвичайно щедрий весільний подарунок".