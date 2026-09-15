Весілля Трампа-молодшого за гроші Путіна: чи може бути безкорисливою щедрість російського олігарха

Російський олігарх із оточення Путіна оплатив святкування весілля Дональда Трампа-молодшого

Американське видання ProPublica оприлюднило розслідування, яке викликає серйозні питання щодо зв’язків найближчого оточення родини Трампів із представниками російської еліти.

За даними журналістів, російський олігарх Умар Кремльов (де вони їм імена вигадують) оплатив сотні тисяч доларів витрат на весілля Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося у травні на приватних островах на Багамах.

Кремльов має тісні зв’язки з російською владою та особисто з Володимиром Путіним.

Згідно з документами, які вивчила ProPublica, та інтерв’ю з трьома людьми, обізнаними з організацією заходу, олігарх оплатив весільні витрати на сотні тисяч доларів. Зокрема, він заплатив за оренду одного з приватних островів і за інші дорогі елементи святкування, включно з феєрверком. Його команда також допомагала організовувати захід.

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У списку було приблизно 50 гостей. Деякі давні друзі Трампа-молодшого, за даними видання, розповідали знайомим, що були розчаровані тим, що їх не запросили.

Водночас Кремльов був частиною більшої групи росіян, присутність якої викликала подив у інших гостей — вони трималися окремо й розмовляли між собою російською.

"Що вони тут роблять?" — згадує співрозмовник свою реакцію.

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Після події Трампи опублікували десятки фото і відео зі святкування. На них можна побачити багатьох гостей, однак росіяни відсутні на всіх оприлюднених матеріалах.

На вечірці також були присутні американський перемовник щодо врегулювання російської війни проти України Джаред Кушнер і керівники криптовалютної компанії родини Трампів World Liberty Financial та венчурної компанії 1789 Capital.

Quid pro quo?

Експерти з національної безпеки висловили занепокоєння тим, що Трамп-молодший прийняв таку щедрість від російського олігарха.

"Якщо я оплачую тобі весілля, то в якийсь момент ти будеш мені щось винен", — сказав колишній високопосадовець ФБР Френк Монтойя-молодший.

За його словами, такі олігархи, як Кремльов, часто діють у координації з російським урядом: "Для сина президента це має бути немислимим. І крапка".

Голден Тріплетт, який під час першого терміну Трампа очолював напрям контррозвідки в Раді національної безпеки, також наголосив: російські спецслужби часто намагаються вибудовувати зв’язки з американськими посадовцями та членами їхніх родин.

"Гроші — це перевірений часом спосіб отримати доступ", — сказав Тріплетт, який також працював у ФБР у Москві.

"Дружба не потребує політичного мотиву"

Дружина Дональда Трампа-молодшого Беттіна Андерсон заявила, що в історії навколо фінансування святкування Кремльовим дарма шукають політичні мотиви. За її словами, сама церемонія одруження відбулася окремо, у приватному форматі й лише в колі родини. Андерсон підтвердила, що Умар Кремльов оплатив два вечори святкувань після церемонії, назвавши це "надзвичайно щедрим весільним подарунком від друга".

Вона наполягає, що не варто автоматично шукати приховані мотиви лише через його походження.

"Дружба не потребує політичного мотиву, а щедрість не обов’язково має прихований порядок денний" — підсумувала вона. "Нам пощастило мати чудових друзів по всьому світу, і ми ніколи не будемо соромитися чи вибачатися за те, що вдячні їм".

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