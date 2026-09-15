Свадьба Трампа-младшего за деньги Путина: может ли щедрость российского олигарха быть бескорыстной

Российский олигарх из окружения Путина оплатил празднование свадьбы Дональда Трампа-младшего

Американское издание ProPublica опубликовало расследование, которое вызывает серьезные вопросы относительно связей ближайшего окружения семьи Трампов с представителями российской элиты.

По данным журналистов, российский олигарх Умар Кремлев (откуда они только берут эти имена) оплатил сотни тысяч долларов расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего, которая состоялась в мае на частных островах на Багамах.

Кремлев поддерживает тесные связи с российскими властями и лично с Владимиром Путиным.

Согласно документам, с которыми ознакомилась ProPublica, а также интервью с тремя людьми, знакомыми с организацией мероприятия, олигарх оплатил свадебные расходы на сотни тысяч долларов. В частности, он оплатил аренду одного из частных островов и другие дорогостоящие элементы торжества, включая фейерверк. Его команда также помогала организовывать мероприятие.

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В списке было около 50 гостей. Некоторые давние друзья Трампа-младшего, по данным издания, рассказывали знакомым, что были разочарованы тем, что их не пригласили.

В то же время Кремлев входил в состав более многочисленной группы россиян, чье присутствие вызвало удивление у других гостей — они держались отдельно и разговаривали между собой по-русски.

"Что они здесь делают?" — вспоминает собеседник свою реакцию.

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Соратник Путина оплатил роскошную свадьбу Трампа-младшего на Багамах, — расследование

После мероприятия Трампы опубликовали десятки фотографий и видео с празднования. На них можно увидеть многих гостей, однако россиян нет ни на одном из обнародованных материалов.

На вечеринке также присутствовали американский переговорщик по урегулированию российской войны против Украины Джаред Кушнер и руководители криптовалютной компании семьи Трампов World Liberty Financial и венчурной компании 1789 Capital.

Quid pro quo?

Эксперты по национальной безопасности выразили обеспокоенность тем, что Трамп-младший принял такой щедрый подарок от российского олигарха.

"Если я оплачу тебе свадьбу, то в какой-то момент ты будешь мне чем-то обязан", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Фрэнк Монтойя-младший.

По его словам, такие олигархи, как Кремлев, часто действуют в координации с российским правительством: "Для сына президента это должно быть немыслимо. И точка".

Голден Триплетт, который во время первого срока Трампа возглавлял направление контрразведки в Совете национальной безопасности, также подчеркнул: российские спецслужбы часто пытаются налаживать связи с американскими чиновниками и членами их семей.

"Деньги — это проверенный временем способ получить доступ", — сказал Триплетт, который также работал от ФБР в Москве.

"Дружба не нуждается в политической мотивации"

Супруга Дональда Трампа-младшего Беттина Андерсон заявила, что в истории с финансированием празднования со стороны Кремля напрасно искать политические мотивы. По ее словам, сама церемония бракосочетания прошла отдельно, в частном формате и только в кругу семьи. Андерсон подтвердила, что Умар Кремлев оплатил два вечера торжеств после церемонии, назвав это "чрезвычайно щедрым свадебным подарком от друга".

Она настаивает на том, что не стоит автоматически искать скрытые мотивы только из-за его происхождения.

"Дружба не нуждается в политическом мотиве, а щедрость не обязательно таит в себе скрытую повестку дня", — подытожила она. "Нам повезло иметь замечательных друзей по всему миру, и мы никогда не будем стесняться или извиняться за то, что благодарны им".

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