"Не понял, почему": сын Трампа вернул российскому олигарху деньги, потраченные на его скандальную свадьбу

Российский магнат Умар Кремлёв сообщил, что сын президента США Дональда Трампа вернул ему деньги, которые получил от него в качестве свадебного подарка и которые были потрачены на праздничные торжества. Однако россиянин не понял, почему так произошло.

Сам Кремлев не присутствовал на свадьбе, однако он принимал участие в других торжествах вместе с их общими друзьями. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление самого российского магната.

Россиянин во время беседы с журналистами в Стамбуле признался, что не считает подаренные Трампу-младшему деньги "особым подарком". Поэтому их возврат вызвал у него удивление.

"Он вернул деньги, но я не понимаю, почему, ведь не считаю это каким-то особенным подарком", — заявил Кремлёв.

Кремлев сообщил, что Трамп-младший вернул деньги за свадьбу Фото: РИА

Малоизвестный до скандала

Издание отметило, что Умар Кремлёв — личность, которая была малоизвестна до громкого скандала вокруг свадьбы сына Дональда Трампа. Некоторые источники описывают его как олигарха, однако он "не совсем соответствует традиционным представлениям" о российских олигархах. В целом его бизнес-интересы охватывают лишь несколько сфер, среди которых — лотереи и другие азартные развлечения.

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Кроме того, Кремлев, несмотря на связи с известными чиновниками, приближенными к Кремлю, не входит непосредственно в круг окружения российского диктатора Владимира Путина, вопреки громким заголовкам в СМИ.

Известно, что 43-летний Кремлёв является президентом Международной боксёрской ассоциации (IBA) со штаб-квартирой в швейцарской Лозанне. Ранее он возглавлял Федерацию бокса России.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ранее в расследовании ProPublica сообщили, что Кремлев покрыл сотни тысяч долларов расходов на трёхдневный праздник Трампа-младшего.