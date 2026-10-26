Марин Ле Пен вступает в президентскую гонку во Франции и лидирует со значительным отрывом

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, член парламента от партии "Национальное объединение", официально начала свою предвыборную кампанию 25 октября, пообещав восстановить порядок и доверие в стране.

В условиях одного из самых неспокойных периодов за последние годы, когда Франция охвачена протестами и уличными беспорядками, Марин Ле Пен заявила, что именно она лучше всего подходит для преодоления, по ее словам, нарастающих экономических, социальных кризисов и проблем безопасности, сообщает Reuters.

"Мы живем не в конце света, а в конце одного из миров, их мира", — сказала она о своих политических оппонентах.

Ле Пен решила выступить со своей первой предвыборной речью в Орлеане, на родине Жанны д'Арк, героини-воительницы XV века, почитаемой националистами как символ патриотизма и суверенитета.

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Обращаясь к толпе своих сторонников, она пообещала применять политику "нулевой терпимости" и заявила, что восстановление безопасности является первоочередной обязанностью государства.

Массовые протесты против роста стоимости жизни и неравенства, прошедшие в минувшие выходные, переросли в мародерство и вандализм.

Опрос общественного мнения выводит Ле Пен в лидеры.

Уличные беспорядки, а также мародерство и вандализм придали Ле Пен импульс, и опубликованный в воскресенье опрос общественного мнения показал, что ее рейтинг составляет 32% против 33,5%, так что она значительно опережает своего ближайшего соперника, лидера крайне левых Жан-Люка Меланшона, у которого 17%.

Опросы показывают, что она легко одержит победу над Меланшоном во втором туре выборов, который, как ожидается, состоится в начале мая.

Стремясь вселить оптимизм, Ле Пен построила свою речь вокруг темы национального "возрождения". Она заявила, что Франция переживает период потрясений, но выйдет из него более сильной, если примет ее видение безопасности, процветания и обновления.

"Мы говорим: "Раньше все было хорошо, завтра будет еще лучше!", — сказала она.

Ле Пен пообещала жесткую линию в иммиграционной политике, заявив о намерении восстановить пограничный контроль, автоматически высылать иностранных преступников и бороться с бандами и наркоторговцами.

Сама Ле Пен может быть вынуждена проводить предвыборную кампанию с электронным браслетом на лодыжке после того, как ее признали виновной в хищении средств Европейского парламента. Она обжалует приговор суда.

В экономической сфере Ле Пен пообещала сдерживать расходы, снизить налоги для бизнеса, сократить бюрократию и поддержать промышленность, инновации и искусственный интеллект. Она отвергла дальнейшее повышение пенсионного возраста.

Целью съезда было продемонстрировать единство в руководстве партии "Национальное объединение", где протеже Ле Пен Джордан Барделла был переизбран президентом партии и представлен как ее кандидат на пост премьер-министра.

В отношении Европы Ле Пен воздержалась от прямого призыва к выходу Франции из Европейского союза, но заявила, что ослабит влияние Брюсселя, восстановит национальный контроль над границами и законами и поставит интересы Франции на первое место, в том числе избежит войн за рубежом.

Ле Пен не упоминала Россию, или Украину во время своего выступления. Но 14 октября она заявляла, что в случае победы на выборах прекратит финансовую помощь Украине через шесть месяцев после вступления в должность, но допустила продолжение обучения украинских военных и поставки военного оборудования. Свое решение Ле Пен объяснила состоянием французских государственных финансов. Она также выступала против вступления Украины в Европейский Союз.

Напомним, Марин Ле Пен не отказалась от намерения вывести Францию из интегрированного командования НАТО, однако считает, что делать это во время войны в Украине пока преждевременно.