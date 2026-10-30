В Боснии и Герцеговине разбился военный вертолет: есть данные о погибших и многочисленных раненых (видео)
Вечером 29 октября в Боснии и Герцеговине произошла авиакатастрофа с участием военного вертолёта CH-47 Chinook. Он участвовал в миротворческой операции ЕС Althea.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, ещё 11 получили ранения. Об этом сообщило боснийское СМИ Oslobođenje.
Авария произошла во время плановых учений вблизи населенного пункта Горице, недалеко от города Брчко. Миссия Евросоюза EUFOR заявила, что в результате аварии никто из гражданского населения не пострадал. Также в результате падения вертолета не было повреждено гражданскую инфраструктуру или транспортные средства, которые проезжали поблизости.
Вскоре после инцидента на место аварии прибыли службы экстренной помощи. Они спасли людей, находившихся на борту вертолёта, и немедленно доставили их в медицинские учреждения в Брчко, где им была оказана медицинская помощь.
В EUFOR сообщили, что начали расследование причин и обстоятельств инцидента.
Как сообщает Euronews со ссылкой на пресс-секретаря больницы Брчко Салиха Ибрагимбеговича, трое из 15 членов экипажа, находившихся на борту вертолета, погибли в результате аварии, а четвертый скончался в больнице. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Министерство обороны Боснии заявило, что в настоящее время "невозможно делать дальнейшие заявления, пока ожидается более точная информация".
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас также отреагировала на инцидент, выразив соболезнования в связи с трагедией.
"Персонал EUFOR ежедневно работает на благо мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, и его работа по-прежнему имеет чрезвычайно важное значение", — подчеркнула представительница Евросоюза.
Стоит отметить, что миссия EUFOR в целом насчитывает около 1200 человек. В Боснии и Герцеговине она действует с 2004 года, когда взяла на себя некоторые функции НАТО. Миссия действует на основании резолюций Совета Безопасности ООН с целью содействия обеспечению безопасности и контроля за выполнением военных положений мирного соглашения, положившего конец войне 1992–1995 годов.
Напомним, 7 октября издание Aero News сообщило, что в Танзании едва не разбился пассажирский самолёт.
Кроме того, недавно агентство Associated Press сообщило, что над Атлантическим океаном исчез медицинский самолет с людьми на борту.