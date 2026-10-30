В Боснии и Герцеговине разбился военный вертолет: есть данные о погибших и многочисленных раненых (видео)

Вечером 29 октября в Боснии и Герцеговине произошла авиакатастрофа с участием военного вертолёта CH-47 Chinook. Он участвовал в миротворческой операции ЕС Althea.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, ещё 11 получили ранения. Об этом сообщило боснийское СМИ Oslobođenje.

Авария произошла во время плановых учений вблизи населенного пункта Горице, недалеко от города Брчко. Миссия Евросоюза EUFOR заявила, что в результате аварии никто из гражданского населения не пострадал. Также в результате падения вертолета не было повреждено гражданскую инфраструктуру или транспортные средства, которые проезжали поблизости.

Кадры авиакатастрофы вертолета CH-47 Chinook

Вскоре после инцидента на место аварии прибыли службы экстренной помощи. Они спасли людей, находившихся на борту вертолёта, и немедленно доставили их в медицинские учреждения в Брчко, где им была оказана медицинская помощь.

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В EUFOR сообщили, что начали расследование причин и обстоятельств инцидента.

Как сообщает Euronews со ссылкой на пресс-секретаря больницы Брчко Салиха Ибрагимбеговича, трое из 15 членов экипажа, находившихся на борту вертолета, погибли в результате аварии, а четвертый скончался в больнице. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Министерство обороны Боснии заявило, что в настоящее время "невозможно делать дальнейшие заявления, пока ожидается более точная информация".

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас также отреагировала на инцидент, выразив соболезнования в связи с трагедией.

"Персонал EUFOR ежедневно работает на благо мира и стабильности в Боснии и Герцеговине, и его работа по-прежнему имеет чрезвычайно важное значение", — подчеркнула представительница Евросоюза.

Стоит отметить, что миссия EUFOR в целом насчитывает около 1200 человек. В Боснии и Герцеговине она действует с 2004 года, когда взяла на себя некоторые функции НАТО. Миссия действует на основании резолюций Совета Безопасности ООН с целью содействия обеспечению безопасности и контроля за выполнением военных положений мирного соглашения, положившего конец войне 1992–1995 годов.

Напомним, 7 октября издание Aero News сообщило, что в Танзании едва не разбился пассажирский самолёт.

Кроме того, недавно агентство Associated Press сообщило, что над Атлантическим океаном исчез медицинский самолет с людьми на борту.