У Боснії і Герцеговині розбився військовий гелікоптер: відомо про загиблих і багатьох поранених (відео)
Увечері 29 жовтня у Боснії і Герцеговині сталася авіакатастрофа за участі військового гелікоптера CH-47 Chinook. Він брав участь у миротворчій операції ЄС Althea.
Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 4 людей, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомило боснійське медіа Oslobođenje.
Аварія трапилася під час планових навчань поблизу населеного пункту Горице неподалік від міста Брчко. Місія Євросоюзу EUFOR заявила, що в результаті аварії ніхто з цивільного населення не постраждав. Також внаслідок падіння гелікоптера не було пошкоджено цивільну інфраструктуру чи транспортні засоби, які проїжджали неподалік.
Невдовзі після інциденту на місце аварії прибули служби екстреної допомоги. Вони врятували людей, що перебували на борту гелікоптера, і негайно доставили їх до медичних закладів у Брчко, де їм було надано медичну допомогу.
У EUFOR повідомили, що почали розслідування причин та обставин інциденту.
Як пише медіа Euronews з посиланням на речника лікарні Брчко Саліха Ібрагімбеговича, троє з 15 членів екіпажу на борту гелікоптера загинули внаслідок аварії, а четвертий помер у лікарні. Один із поранених перебуває у критичному стані.
Міністерство оборони Боснії заявило, що наразі "неможливо робити подальші заяви, поки очікується точніша інформація".
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас також відреагувала на інцидент, висловивши співчуття з приводу трагедії.
"Персонал EUFOR щодня служить на благо миру та стабільності в Боснії і Герцеговині, і їхня робота залишається надзвичайно важливою", — наголосила представниця Євросоюзу.
Варто зазначити, що місія EUFOR загалом налічує близько 1200 осіб. У Боснії і Герцеговині вона діє з 2004 року, коли перейняла на себе деякі функції НАТО. Діє місія на основі розпоряджень Ради Безпеки ООН з метою сприяння підтримці безпеки та контролю за виконанням військових положень мирної угоди, яка закінчила війну 1992–1995 років.
Нагадаємо, 7 жовтня медіа Aero News повідомило, що у Танзанії мало не розбився пасажирський літак.
Також нещодавно видання Associated Press інформувало, що над Атлантикою зник медичний борт з людьми.