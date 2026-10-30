У Боснії і Герцеговині розбився військовий гелікоптер: відомо про загиблих і багатьох поранених (відео)

Увечері 29 жовтня у Боснії і Герцеговині сталася авіакатастрофа за участі військового гелікоптера CH-47 Chinook. Він брав участь у миротворчій операції ЄС Althea.

Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 4 людей, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомило боснійське медіа Oslobođenje.

Аварія трапилася під час планових навчань поблизу населеного пункту Горице неподалік від міста Брчко. Місія Євросоюзу EUFOR заявила, що в результаті аварії ніхто з цивільного населення не постраждав. Також внаслідок падіння гелікоптера не було пошкоджено цивільну інфраструктуру чи транспортні засоби, які проїжджали неподалік.

Кадри авіакатастрофи гелікоптера CH-47 Chinook

Невдовзі після інциденту на місце аварії прибули служби екстреної допомоги. Вони врятували людей, що перебували на борту гелікоптера, і негайно доставили їх до медичних закладів у Брчко, де їм було надано медичну допомогу.

Видео дня

У EUFOR повідомили, що почали розслідування причин та обставин інциденту.

Як пише медіа Euronews з посиланням на речника лікарні Брчко Саліха Ібрагімбеговича, троє з 15 членів екіпажу на борту гелікоптера загинули внаслідок аварії, а четвертий помер у лікарні. Один із поранених перебуває у критичному стані.

Міністерство оборони Боснії заявило, що наразі "неможливо робити подальші заяви, поки очікується точніша інформація".

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас також відреагувала на інцидент, висловивши співчуття з приводу трагедії.

"Персонал EUFOR щодня служить на благо миру та стабільності в Боснії і Герцеговині, і їхня робота залишається надзвичайно важливою", — наголосила представниця Євросоюзу.

Варто зазначити, що місія EUFOR загалом налічує близько 1200 осіб. У Боснії і Герцеговині вона діє з 2004 року, коли перейняла на себе деякі функції НАТО. Діє місія на основі розпоряджень Ради Безпеки ООН з метою сприяння підтримці безпеки та контролю за виконанням військових положень мирної угоди, яка закінчила війну 1992–1995 років.

Нагадаємо, 7 жовтня медіа Aero News повідомило, що у Танзанії мало не розбився пасажирський літак.

Також нещодавно видання Associated Press інформувало, що над Атлантикою зник медичний борт з людьми.