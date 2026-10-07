Врізався у зебру: в Танзанії мало не розбився пасажирський літак (відео)

Легкомоторний літак вилітав із національного парку Серенгеті на Занзібар, але коли він йшов на зліт, то зіткнувся із зеброю, яка вискочила на злітну смугу.

Після цього під час польоту виникла проблема із випуском шасі. Екіпаж вирішив перенаправити літак до міжнародного аеропорту Кіліманджаро, де здійснив вимушену посадку без випущеного шасі — на фюзеляж, повідомляє Aero News.

Відомо, що на борту літака Embraer EMB-120 Brasilia авіакомпанії Sindbard Air було 30 людей — 26 пасажирів і 4 члени екіпажу. Зіткнення із зеброю сталось на аеродромі Серонера. Тварина не вижила.

Аеропорт Кіліманджаро після інциденту тимчасово закрили приблизно на п'ять годин. Танзанійська служба розслідування авіаційних аварій розпочала розслідування. При цьому в статті наголошується, що припущення про те, що саме зіткнення із зеброю спричинило несправність шасі, поки не є остаточно встановленим фактом.

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Більшість аеропортів докладають значних зусиль, щоб не допускати тварин на злітно-посадкові смуги. Але аеродром Серонери розташований на території Національного парку Серенгеті — посеред одного з найвідоміших у світі місць існування диких тварин, — що дещо ускладнює це завдання.

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