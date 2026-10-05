Ретельно готував атаку: пілот FlyDubai планував теракт у головному аеропорті Ізраїлю — ЗМІ

Другий пілот рейсу 1073 FluDubai Хамам аль-Хаммамі розповів на допиті, що спеціально влаштувався на роботу до авіакомпанії, яка здійснює рейси до Ізраїлю. За його словами, він завчасно спланував цю "операцію".

Він кілька разів відвідував Ізраїль з робочими цілями та збирав розвідувальну інформацію про те, як дістатися аеропорта імені Бен-Гуріона. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ "12 канал" та Ynet.

Під час допиту він сказав, що планував здійснити напад ще в липні, але відклав його через особисті відносини з одним із членів екіпажу. За словами пілота, він "зжалився над ним".

За даними слідства, аль-Хаммам намагався нейтралізувати капітана та захопити літак над Йорданією, коли літак летів з Дубаю. Так чоловік планував дістатися ближче до Ізраїлю, де хотів здійснити теракт.

Другий пілот розповів на допиті, що планував здійснити масовану атаку — або врізатися в одну з будівель аеропорту, або в інший літак, аби була велика кількість жертв. На той випадок, якщо аль-Хаммамі не зміг досягти Ізраїлю, то планував спрямувати літак на одну з військових баз США в Йорданії.

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Наразі слідчі перевіряють, чи міг пілот мати зв'язку з іранськими силами. Водночас видання NYT вказує, що пілот аль-Хаммам діяв з власних мотивів і наразі не встановлено прямих зв'язків з Тегераном.

Раніше Фокус повідомляв про те, як пасажиру Flydubai вдалося вирівняти літак. Пасажир рейсу Янів Хаюн допоміг знешкодити нападника та розповів, як увірвався до кабіни та зумів вирівняти літак.

Згодом стало відомо, що капітан Flydubai розкрив подробиці атаки на борту. В розмові з прем'єром Індії пілот Сміт Маччхар сказав, що в критичний момент він читав індуїстську молитву та намагався дістатися до дверей кабіни.