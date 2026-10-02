"Я боровся за своє життя": пілот Flydubai розкрив подробиці атаки на борту прем'єр-міністру Індії

Капітан Flydubai Сміт Маччхар розповів прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді про напад другого пілота під час рейсу з Дубая до Ізраїлю. За словами Маччхара, у критичний момент він читав індуїстську молитву та намагався дістатися до дверей кабіни.

Про це повідомляє видання The Indian Express.

2 жовтня Моді поспілкувався з пілотом через відеозв’язок, поцікавився його здоров’ям і похвалив за мужність, витримку та присутність духу. Прем’єр заявив, що дії Маччхара допомогли врятувати багато життів.

Під час розмови пілот розповів, що в момент нападу був серйозно поранений і впав на підлогу. Він зрозумів, що літак знижується, і вирішив дістатися до дверей кабіни.

“Я був у той момент, сер, я боровся за своє життя. Але настав момент, коли я зрозумів: якщо я нічого не зроблю, тому що впав і отримав так багато травм, я залишуся внизу”, — розповів Маччхар.

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Він зазначив, що як капітан, який 11 років керує літаками, розумів, що відбувається з повітряним судном навіть із заплющеними очима. За його словами, він відчував, що літак падає, і думав, що це можуть бути його останні секунди.

Попри поранення, Маччхар почав повзти до дверей і зміг їх відкрити. Після цього до кабіни зайшли інші люди.

Пілот також розповів Моді, що під час небезпеки читав Хануман Чалісу — індуїстську молитву, яку, за його словами, він читає щоразу, коли йому боляче.

“Коли мені боляче, я читаю Хануман Чалісу. Тоді я теж лише продовжував читати Хануман Чалісу”, — сказав Маччхар.

Під час розмови він емоційно відреагував на спілкування з прем’єр-міністром і назвав Моді своїм найбільшим кумиром. Пілот сказав, що ніколи не думав, що матиме можливість поговорити з ним.

Моді заявив, що вся країна молиться за пілота, а також зазначив, що за його здоров’я читають молитву Маха Мріт’юнджая. Він сказав, що мужність, присутність духу та витримка Маччхара допомогли врятувати людей.

Окремо прем’єр згадав матір пілота Гіту Бен і сказав, що вона виховала сина на цінностях та вченні “Бгаґавад-Ґіти”.

Маччхар зараз відновлюється після поранень, отриманих під час інциденту на борту літака.

Раніше Фокус писав, що міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев закликала призупинити всі рейси Flydubai до країни після інциденту на борту літака, який летів із Дубая до Тель-Авіва. Вона також попросила Управління цивільної авіації перевірити, чи не порушили ОАЕ авіаційну угоду з Ізраїлем.

Раніше також з’явилася інформація про бійку між пілотами з України та Росії на борту Boeing 737, після якої літак здійснив вимушену посадку.

Після інциденту мужність пілота відзначили прем’єр-міністри Ізраїлю та Індії. Беньямін Нетаньягу назвав Маччхара героєм і заявив, що його дії допомогли врятувати 174 людей. Нарендра Моді також висловився про мужність і рішучість пілота.