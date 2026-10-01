Нетаньягу назвав його героєм: індійський пілот Flydubai врятував 174 людей після нападу в небі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував капітану Flydubai Сміту Маччхару, який зазнав ножових поранень під час інциденту в кабіні літака, але зміг відкрити двері та допомогти пасажирам і членам екіпажу зупинити нападника. За словами Нетаньягу, це врятувало життя 174 людей.

Нетаньягу написав про це у дописі в X 30 вересня.

Прем’єр-міністр Ізралю зазначив, що Маччхар, попри ножові поранення, чинив опір нападнику та відкрив двері кабіни. Завдяки цьому пасажири й члени екіпажу змогли зупинити нападника та, за словами ізраїльського прем’єра, запобігти катастрофі.

“Він врятував життя 174 людей, включно з громадянами Ізраїлю та інших країн. Бажаю капітану Маччхару швидкого й повного одужання. Він справжній герой”, — написав Нетаньягу.

Йдеться про рейс Flydubai FZ1073, який 30 вересня прямував із Дубая до Тель-Авіва. Під час польоту в кабіні сталася сутичка між двома пілотами. Flydubai підтвердила інцидент і закликала не робити передчасних висновків, оскільки причини події ще встановлювали. Літак подав сигнал тривоги та здійснив екстрену посадку в саудівському місті Табук. Усі пасажири залишилися живі.

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За даними Hindustan Times, Boeing 737 MAX 8 під час інциденту різко втратив висоту — приблизно 14 300 футів за 30 секунд. Видання зазначає, що літак передав сигнал про захоплення та змінив курс на Табук.

Times of India повідомляє, що на борту перебували 174 пасажири, серед них 166 громадян Ізраїлю. За даними видання, після відкриття дверей кабіни пасажири та члени екіпажу змогли потрапити всередину та зупинити нападника. На борту також перебували ще двоє пілотів, які летіли як пасажири. Після цього вони взяли керування літаком на себе та посадили його в Табуку.

Маччхар отримав серйозні поранення. Посольство Індії в Саудівській Аравії повідомило, що пілот перебуває в лікарні в Табуку та отримує необхідну медичну допомогу. За даними посольства, його стан стабільний.

Що відомо про пілота

Індійські ЗМІ також розповіли про кар’єру пілота. Indian Express повідомляє, що Маччхар приєднався до Flydubai у червні 2022 року після 11 років роботи в SpiceJet. Його професійний профіль вказує на 9750 годин нальоту.

За даними Times of India, Маччхар родом із Мумбаї. У 19 років він планував працювати в сімейному текстильному бізнесі, але після авіаційного семінару вирішив змінити професійний напрям. Він пройшов комерційну льотну підготовку в Новій Зеландії, а згодом отримав кваліфікацію для польотів на Boeing 737.

Мужність Маччхара також зауважив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він заявив, що пілот, попри серйозні поранення, проявив мужність і рішучість, а його дії допомогли врятувати сотні людей та запобігти трагедії.

Раніше Фокус повідомляв, що міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев закликала призупинити всі рейси Flydubai до країни після інциденту на борту літака, який прямував із Дубая до Тель-Авіва. Вона також звернулася до Управління цивільної авіації з проханням перевірити, чи не порушили Об’єднані Арабські Емірати авіаційну угоду з Ізраїлем.

До цього стало відомо про бійку між пілотами з України та Росії на борту Boeing 737, після чого літак здійснив вимушену посадку.