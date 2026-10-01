Нетаньяху назвал его героем: индийский пилот Flydubai спас 174 человека после нападения в небе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил капитана Flydubai Смита Маччхара, который получил ножевые ранения во время инцидента в кабине самолета, но сумел открыть дверь и помочь пассажирам и членам экипажа остановить нападавшего. По словам Нетаньяху, это спасло жизни 174 человек.

Нетаньяху написал об этом в посте в X 30 сентября.

Премьер-министр Израиля отметил, что Маччхар, несмотря на ножевые ранения, оказал сопротивление нападающему и открыл дверь кабины. Благодаря этому пассажиры и члены экипажа смогли остановить нападавшего и, по словам израильского премьера, предотвратить катастрофу.

"Он спас жизни 174 человек, в том числе граждан Израиля и других стран. Желаю капитану Маччару скорейшего и полного выздоровления. Он настоящий герой", — написал Нетаньяху.

Речь идет о рейсе Flydubai FZ1073, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. Во время полёта в кабине произошла стычка между двумя пилотами. Flydubai подтвердила инцидент и призвала не делать поспешных выводов, поскольку причины происшествия ещё устанавливаются. Самолёт подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в саудовском городе Табук. Все пассажиры остались живы.

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По данным Hindustan Times, Boeing 737 MAX 8 во время инцидента резко потерял высоту — примерно 14 300 футов за 30 секунд. Издание отмечает, что самолёт передал сигнал о захвате и изменил курс на Табук.

Издание "Times of India" сообщает, что на борту находились 174 пассажира, в том числе 166 граждан Израиля. По данным издания, после открытия дверей кабины пассажиры и члены экипажа смогли проникнуть внутрь и обезвредить нападавшего. На борту также находились ещё два пилота, летевшие в качестве пассажиров. После этого они взяли управление самолётом на себя и посадили его в Табуке.

Маччхар получил серьёзные ранения. Посольство Индии в Саудовской Аравии сообщило, что пилот находится в больнице в Табуке и получает необходимую медицинскую помощь. По данным посольства, его состояние стабильное.

Что известно о пилоте

Индийские СМИ также рассказали о карьере пилота. Indian Express сообщает, что Маччхар присоединился к Flydubai в июне 2022 года после 11 лет работы в SpiceJet. В его профессиональном профиле указано 9750 часов налета.

По данным Times of India, Маччхар родом из Мумбаи. В 19 лет он планировал работать в семейном текстильном бизнесе, но после авиационного семинара решил сменить профессиональное направление. Он прошел коммерческую летную подготовку в Новой Зеландии, а впоследствии получил квалификацию для полетов на Boeing 737.

Мужество Маччара также отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил, что пилот, несмотря на серьёзные ранения, проявил мужество и решимость, а его действия помогли спасти сотни людей и предотвратить трагедию.

Ранее Фокус сообщал, что министр транспорта Израиля Мири Регев призвала приостановить все рейсы Flydubai в страну после инцидента на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Она также обратилась в Управление гражданской авиации с просьбой проверить, не нарушили ли Объединенные Арабские Эмираты авиационное соглашение с Израилем.

До этого стало известно о драке между пилотами из Украины и России на борту Boeing 737, после чего самолет совершил вынужденную посадку.