"Я боролся за свою жизнь": пилот Flydubai раскрыл подробности атаки на борту премьер-министру Индии

Капитан авиакомпании Flydubai Смит Маччхар рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о нападении второго пилота во время рейса из Дубая в Израиль. По словам Маччхара, в критический момент он читал индуистскую молитву и пытался добраться до двери кабины.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

2 октября Моди пообщался с пилотом по видеосвязи, поинтересовался его здоровьем и похвалил за мужество, выдержку и присутствие духа. Премьер заявил, что действия Маччхара помогли спасти много жизней.

Во время разговора пилот рассказал, что в момент нападения был тяжело ранен и упал на пол. Он понял, что самолёт снижается, и решил добраться до двери кабины.

"В тот момент, сэр, я боролся за свою жизнь. Но наступил момент, когда я понял: если я ничего не сделаю, потому что упал и получил столько травм, я останусь внизу", — рассказал Маччхар.

Он отметил, что, как капитан, который 11 лет пилотирует самолеты, понимал, что происходит с воздушным судном, даже с закрытыми глазами. По его словам, он чувствовал, что самолет падает, и думал, что это могут быть его последние секунды.

Видео дня

Несмотря на ранение, Маччхар начал ползти к двери и смог её открыть. После этого в кабину вошли другие люди.

Пилот также рассказал Моди, что в опасной ситуации читал "Хануман Чалису" — индуистскую молитву, которую, по его словам, он читает каждый раз, когда ему больно.

"Когда мне больно, я читаю „Хануман Чалису“. Тогда я тоже просто продолжал читать „Хануман Чалису“", — сказал Маччхар.

Во время беседы он эмоционально отреагировал на общение с премьер-министром и назвал Моди своим самым большим кумиром. Пилот сказал, что никогда не думал, что у него будет возможность поговорить с ним.

Моди заявил, что вся страна молится за пилота, а также отметил, что за его здоровье читают молитву "Маха Мритьюнджая". Он сказал, что мужество, присутствие духа и выдержка Маччара помогли спасти людей.

Отдельно премьер упомянул мать пилота Гиту Бен и сказал, что она воспитала сына в духе ценностей и учений "Бхагавад-Гиты".

Маччхар сейчас восстанавливается после ранений, полученных во время инцидента на борту самолета.

Ранее "Фокус" сообщал, что министр транспорта Израиля Мири Регев призвала приостановить все рейсы Flydubai в страну после инцидента на борту самолета, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Она также попросила Управление гражданской авиации проверить, не нарушили ли ОАЭ авиационное соглашение с Израилем.

Ранее также появилась информация о драке между пилотами из Украины и России на борту Boeing 737, после которой самолет совершил вынужденную посадку.

После инцидента мужество пилота отметили премьер-министры Израиля и Индии. Биньямин Нетаньяху назвал Маччара героем и заявил, что его действия помогли спасти 174 человека. Нарендра Моди также отметил мужество и решительность пилота.