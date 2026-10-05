Тщательно готовил атаку: пилот FlyDubai планировал теракт в главном аэропорту Израиля — СМИ

Второй пилот рейса 1073 авиакомпании FluDubai Хамам аль-Хаммами рассказал на допросе, что специально устроился на работу в авиакомпанию, выполняющую рейсы в Израиль. По его словам, он заранее спланировал эту "операцию".

Он несколько раз посещал Израиль с рабочими целями и собирал разведывательную информацию о том, как добраться до аэропорта имени Бен-Гуриона. Об этом сообщают израильские СМИ "12 канал" и Ynet.

Во время допроса он сказал, что планировал совершить нападение ещё в июле, но отложил его из-за личных отношений с одним из членов экипажа. По словам пилота, он "пожалел его".

По данным следствия, аль-Хаммам пытался обезвредить капитана и захватить самолет над Иорданией, когда самолет летел из Дубая. Таким образом мужчина планировал приблизиться к Израилю, где хотел совершить теракт.

Второй пилот рассказал на допросе, что планировал совершить массированную атаку — либо врезаться в одно из зданий аэропорта, либо в другой самолет, чтобы было как можно больше жертв. На тот случай, если аль-Хаммами не смог бы добраться до Израиля, он планировал направить самолёт на одну из военных баз США в Иордании.

Видео дня

В настоящее время следователи проверяют, мог ли пилот поддерживать связь с иранскими силами. В то же время издание NYT отмечает, что пилот аль-Хаммам действовал по собственным мотивам и на данный момент прямых связей с Тегераном не установлено.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как пассажиру авиакомпании Flydubai удалось выровнять самолет. Пассажир рейса Янив Хаюн помог обезвредить нападавшего и рассказал, как ворвался в кабину и сумел выровнять самолет.

Впоследствии стало известно, что капитан Flydubai раскрыл подробности нападения на борту. В разговоре с премьер-министром Индии пилот Смит Маччхар сказал, что в критический момент он читал индуистскую молитву и пытался добраться до двери кабины.