В течение последних недель Пентагон просил нескольких союзников по НАТО высказываться более сдержанно об угрозе со стороны России, в частности Литву, Латвию и Эстонию.

Некоторые заявления европейских лидеров о российской угрозе, по мнению американских чиновников, наносят ущерб безопасности континента — и именно поэтому Пентагон попросил нескольких союзников по НАТО изменить тон. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Среди тех, кто получил такие сигналы, — Литва, Латвия и Эстония. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности и уточнили, что просьбы передавались в ходе двусторонних встреч. Обсуждался ли этот вопрос с другими европейскими правительствами, неизвестно.

"Частные беседы между союзниками остаются именно частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения", — ответил на запрос агентства представитель Пентагона.

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Внимание американских чиновников привлекли публичные заявления европейцев о том, что Россия загнанная в угол и из-за заторможенного наступления в Украине прибегает к всё более отчаянным действиям.

Одним из тех, кто передавал эти сигналы, был руководитель политического направления Пентагона Элбридж Колби — ключевая фигура в пересмотре численности американских войск в Европе. Кто еще был вовлечен в этот процесс, Reuters установить не смогло. Ни один из собеседников — трёх европейских чиновников и одного американского — не говорил, что советы звучали в конфронтационной манере.

По словам одного из них, Колби недавно сказал представителю одной из прибалтийских стран, что Россию не стоит "дразнить", и привел в качестве примера неудачной риторики публичные сравнения России с "загнанной в угол крысой". Какое именно заявление имелось в виду, неясно. Reuters напоминает, что в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал Владимира Путина "крысой в углу", предположив, что тот прибегает к диверсиям в Европе из-за затянувшегося конфликта в Украине.

"Мы вам помогаем. Здесь американцы. Просто не шумите. Не поднимайте шума", — так другой европейский чиновник описал суть этих разговоров

Еще на одной встрече Пентагон посоветовал эстонской делегации проявлять "сдержанность" в общении. Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии не ответили на запросы агентства, а в НАТО отказались от комментариев.

Эти сигналы отражают дискуссию в НАТО о том, как публично говорить о все более напористой России. Часть западных чиновников считает, что акцент на угрозе играет на руку Кремлю, который стремится посеять страх и подорвать поддержку Украины. Другие убеждены, что правительства должны быть открытыми, чтобы избиратели понимали, каких затрат и жертв требует сдерживание Москвы. Особенно сейчас, когда Россия, вероятно, ускоряет скрытую диверсионную кампанию. Сама Россия отрицает свою причастность к такой кампании.

Один из европейских чиновников назвал совет Пентагона доброжелательным, но непонятным. Разведывательные службы балтийских государств в последние месяцы, напротив, оценивали вероятность проверки Россией союзнических обязательств НАТО как невысокую. В то же время другие разведывательные службы Альянса публично предупреждали, что диверсионная активность может резко возрасти.

Эти просьбы поступают в тот момент, когда администрация Дональда Трампа вновь пытается добиться прекращения войны путем переговоров. Этот подход сочетает стимулы для России, в частности ослабление санкций, с давлением на Украину — от Киева требуют прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Параллельно Москва возобновила атаки, причастность к которым отрицает. В среду прокуратура Германии сообщила о задержании двух граждан Беларуси по подозрению в подготовке поджога здания или объекта критической инфраструктуры в районе Нюрнберга. В сентябре немецкое правительство обвинило Россию в попытке атаки с помощью дронов на аэропорт Лейпциг/Галле. Эти обвинения Москва отвергла.

В то же время американские чиновники обсуждают с Россией возможные деловые соглашения в рамках мирных усилий, что вызывает в Европе неоднозначную реакцию: многие там настаивают на дальнейшей экономической изоляции Кремля. А Пентагон пересматривает своё военное присутствие на континенте — следствием этого может стать существенное сокращение контингента. В Вашингтоне подчеркивают, что европейские члены НАТО должны брать на себя больше ответственности за собственную оборону, поскольку США сосредотачивают свои усилия на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не соглашается на замораживание линии фронта: по его словам, РФ нужно не временное прекращение огня, а "полноценный мир в Украине". Он также заявлял, что само возобновление трехсторонних переговоров ещё не будет означать прекращение огня.

Также сообщалось, что Сеул постепенно восстанавливает связи с Москвой и отправляет подпадающие под санкции танкеры с дизельным топливом, в то время как отношения с Киевом резко ухудшились. Такое изменение курса всё больше беспокоит европейских союзников Южной Кореи.