Европа бьет тревогу: Южная Корея сближается с РФ на фоне войны в Украине, — FT

Сеул постепенно восстанавливает связи с Москвой, отправляя подпадающие под санкции танкеры с дизельным топливом, в то время как отношения с Киевом резко ухудшились. Такое изменение курса всё больше беспокоит европейских союзников Южной Кореи.

В своей статье Financial Times отмечает, что при президентстве Ли Чжэ Мона Сеул шаг за шагом восстанавливает дипломатические и экономические контакты с Москвой. Это происходит несмотря на войну против Украины и военное сотрудничество России с КНДР.

Топливо для России на танкерах, попавших под санкции

Только за июль-август Южная Корея отправила в РФ более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизельного. Часть поставок осуществлялась танкерами, на которые распространяются санкции.

Для Украины это особенно болезненный вопрос, и, по словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, такие поставки помогли России смягчить дефицит топлива после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, отмечает издание.

Видео дня

В Сеуле эти обвинения опровергают и утверждают, что прямого экспорта топлива в Россию нет.

Закрытые переговоры и назначение советника

Параллельно между представителями двух стран продолжаются закрытые переговоры. Советником президента по вопросам мирной дипломатии назначен политик Сон Ён Хиль, которого ранее наградил орденом Дружбы российский диктатор Владимир Путин.

Чего боятся европейские дипломаты

Европейские дипломаты предполагают, что Южная Корея уже готовится возобновить сотрудничество с Россией после окончания войны. По их мнению, Сеул ставит собственные экономические интересы выше солидарности с Украиной.

Напомним, чуть больше недели назад Южная Корея приняла решение ещё больше сократить штат посольства в Киеве. Решение было принято через несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла из Украины.

До этого Сеул открыто пригрозил Украине последствиями из-за скандала с северокорейскими пленными.