Скандал с передачей пленных из КНДР: Южная Корея еще больше сокращает посольство в Киеве

Южная Корея выводит из Украины еще часть сотрудников своего посольства. В Сеуле заявляют, что не получили конструктивного ответа от Киева в споре по поводу пленных военнослужащих КНДР.

Об этом сегодня, 20 октября, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет Reuters. Решение было принято через несколько недель после того, как Сеул отозвал своего посла из Украины.

По словам официального представителя МИД Южной Кореи Пак Ду Суна, отзыв посла не получил положительного ответа со стороны Украины. Есть и другая причина: персонал выводят из-за постоянной угрозы ударов по территории Украины, из-за чего сложно гарантировать безопасность сотрудников.

Спор начался после выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Он сообщил, что Украина недавно передала Южной Корее двух пленных военнослужащих КНДР. В Сеуле заявили, что Киев нарушил договоренность о неразглашении этой передачи. В Украине отрицают, что такая договоренность существовала.

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Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хён заявлял, что извинения Украины не оправдали ожиданий Сеула, и тогда в стране рассматривали несколько вариантов реакции, в том числе отзыв посла. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий пояснял, что стороны по-разному трактовали договоренности о конфиденциальности.

Ранее Южная Корея призвала Украину прекратить заявления о том, что поставки топлива из портов страны, несмотря на санкции, помогали России преодолеть дефицит. Обвинения украинской стороны в Сеуле назвали "ложными и неуместными". До этого в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Южная Корея использовала танкеры для поставок топлива в Россию.

До этого Сеул открыто пригрозил Украине последствиями из-за скандала с северокорейскими пленными.