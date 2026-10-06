Сеул недоволен извинениями Киева: Южная Корея рассматривает вопрос об отзыве посла

Южная Корея получила извинения от Украины за обнародование информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул, но считает их недостаточными. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что в связи с этим правительство страны рассматривает возможность принятия решительных мер, в частности отзыва своего посла из Киева.

Сеул потребовал официальных объяснений и извинений после того, как в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о переводе военнопленных. В то же время Офис президента Украины опроверг наличие каких-либо договоренностей о сохранении конфиденциальности по этому вопросу, пишет Yonhap.

В ходе парламентских слушаний, отвечая на вопросы депутатов, Чо Хён отметил, что находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который "объяснил, насколько сложна ситуация".

"В сообщениях, которые я получил [от Сибиги], содержались извинения. Но этого недостаточно для удовлетворения наших ожиданий, поэтому мы намерены принять решительные меры", — подчеркнул южнокорейский министр.

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Он добавил, что правительство рассматривает различные варианты, в частности предложенную одним из депутатов возможность отозвать посла Южной Кореи в Украине Пак Хи-чана.

Чо Хён ещё раз подчеркнул, что с самого начала существовала договоренность о сохранении конфиденциальности в отношении передачи в целях безопасности солдат и их семей, остающихся в Северной Корее. По его словам, именно украинская сторона первой выдвинула требование не разглашать эту информацию.

В ответ на требования Сеула предоставить официальное объяснение Андрей Сибига назвал ситуацию "дипломатическим недоразумением" и выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса.

Северокорейские солдаты сражались на стороне РФ

В январе 2025 года были захвачены два северокорейских солдата, воевавшие на стороне России в Курской области. По данным южнокорейских чиновников, их передали в Южную Корею в середине сентября.

На вопрос, почему Зеленский решил обнародовать информацию об этой передаче, Чо Хён поделился своими предположениями: вероятно, украинский президент хотел продемонстрировать Организации Объединенных Наций, что Украина действует в соответствии со стандартами либеральной демократии.

Несмотря на напряженность в отношениях, Южная Корея стремится урегулировать спор дипломатическим путем и подчеркивает важность сохранения партнерских отношений с Украиной.

Напомним, ранее Фокус сообщал о том, как сестра Ким Чен Ына опровергла информацию о переброске солдат КНДР в РФ. Ким Ё Чжон заявила, что версия о передаче 50 тысяч военных из Северной Кореи в РФ является ничем иным, как "сфабрикованным слухом из Киева, не имеющим под собой никаких оснований".

Впоследствии стало известно, что Сеул обвинил Киев в разглашении информации о тайной передаче пленных из КНДР. Ли Чжэ Мён заявил, что не следовало обнародовать эту информацию, а в Офисе президента Украины заявили, что раскрыли лишь сам факт передачи без подробностей операции.