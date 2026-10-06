Сеул незадоволений вибаченнями Києва: Південна Корея розглядає відкликання посла

Південна Корея отримала вибачення від України за оприлюднення інформації щодо передачі двох північнокорейських військовополонених до Сеула, але вважає їх недостатніми. Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хюн заявив, що у зв’язку з цим уряд країни розглядає можливість вжиття рішучих заходів, зокрема відкликання свого посла з Києва.

Сеул почав вимагати офіційних пояснень та вибачень після того, як минулого місяця президент України Володимир Зеленський публічно повідомив про переведення військовополонених. Водночас Офіс президента України заперечив існування будь-якої домовленості щодо збереження конфіденційності цього питання, пише Yonhap.

Під час парламентських слухань, відповідаючи на запитання депутатів, Чо Хюн зазначив, що перебуває в постійному контакті з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який "пояснив, наскільки складною є ситуація".

"У повідомленнях, які я отримав [від Сибіги], містилися вибачення. Але цього недостатньо для наших очікувань, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів", — наголосив південнокорейський міністр.

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Він додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість — запропоновану одним із депутатів — відкликати посла Південної Кореї в Україні Пак Хі-чана.

Чо Хюн ще раз наголосив, що з самого початку існувала домовленість про збереження конфіденційності щодо передачі заради безпеки солдатів та їхніх сімей, які залишаються в Північній Кореї. За його словами, саме українська сторона першою висунула вимогу, щоб не оприлюднювати цю справу.

У відповідь на вимоги Сеула надати офіційне пояснення Андрій Сібіга назвав ситуацію "дипломатичним непорозумінням" і висловив надію на швидке вирішення питання.

Північнокорейські солдати воювали на боці РФ

У січні 2025 року було захоплено двох північнокорейських солдатів, які воювали на боці Росії в Курській області. За даними південнокорейських чиновників, їх передали до Південної Кореї в середині вересня.

На запитання, чому Зеленський вирішив оприлюднити інформацію про цю передачу, Чо Хюн поділився власними припущеннями: ймовірно, український президент хотів продемонструвати Організації Об’єднаних Націй, що Україна діє відповідно до стандартів ліберальної демократії.

Незважаючи на напруженість у відносинах, Південна Корея прагне вирішити суперечку дипломатичним шляхом і наголошує на важливості збереження партнерських відносин з Україною.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про те, як сестра Кім Чен Ина заперечила передачу солдат КНДР до РФ. Кім Йо Чжон заявила, що версія про передачу 50 тисяч військових із Північної Кореї до РФ є нічим іншим як "сфабрикована чутка з Києва, яка не має жодних підстав".

Згодом стало відомо, що Сеул звинуватив Київ у розголошенні таємної передачі полонених КНДР. Лі Чже Мьон заявив, що передавати цю інформацію публічно не варто було, а в Офісі президента України заявили, що розголосили лише сам факт передачі без подробиць операції.