Южная Корея вновь выразила возмущение заявлениями Украины: на этот раз из-за слов о помощи РФ

Южная Корея призвала Украину прекратить заявления о том, что поставки топлива из портов страны, несмотря на санкции, помогали России преодолеть дефицит. Обвинения украинской стороны в Сеуле назвали "неверными и неуместными".

До этого в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Южная Корея использовала танкеры для поставок топлива в Россию. О реакции Сеула на это 8 октября сообщило издание Bloomberg.

"Мы призываем украинскую сторону воздерживаться от публичных заявлений, которые искажают соответствующую политику Южной Кореи или подрывают международное доверие без надлежащей проверки фактов", — заявила пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон.

Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, высказал мнение, что Южная Корея помогла компенсировать последствия украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако Кан Ю Чжон опровергла эти слова и предположила, что утверждения об отправке топлива в РФ могли не быть проверены.

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Новый конфликт между Киевом и Сеулом разгорелся на фоне того, что Южная Корея потребовала публичных извинений за якобы нарушение соглашения о конфиденциальности в отношении передачи северокорейских военнопленных в страну.

Что предшествовало

Газета The Guardian ранее на этой неделе сообщила, что в июле и августе в южнокорейских портах на танкеры было погружено более 176 000 тонн топлива для отправки в Россию. Аналитики выяснили, что три из этих судов находились под санкциями Великобритании и ЕС. Один из танкеров принял груз путем перегрузки с судна на судно в водах Южной Кореи для прикрытия.

7 октября во время брифинга с журналистами пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил корреспондентке hromadske, что у дипломатов есть источники, подтверждающие использование страной танкеры, находящихся под санкциями, для поставок топлива в Россию. Тихий также заявил, что дипломаты передали этот факт корейской стороне с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, 6 октября агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея рассматривает возможность отзыва посла из-за неудовлетворенности извинениями Украины.

Ранее Сеул открыто пригрозил Украине последствиями из-за скандала с северокорейскими пленными.