На фоне критики Киева: Сеул поставляет в Россию дизельное топливо, — The Guardian

Топливо из Южной Кореи в Россию доставляется подсанкционными танкерами, поскольку Москва отчаянно пытается обеспечить поставки на фоне войны в Украине. Один из экспертов заявил, что этот шаг "подрывает" публичную поддержку Киева со стороны Сеула.

Анализ портовых записей и данных отслеживания судов, проведенный изданием The Guardian, показал, что в июле и августе в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров, совершивших 14 рейсов на российский Дальний Восток, было загружено более 176 000 тонн топлива, в основном дизельного.

Три из этих судов находились под санкциями Великобритании и ЕС, а одно приняло груз путем перегрузки с судна на судно в южнокорейских водах — метод, который позволяет скрыть происхождение груза и избежать захода судов в портовые терминалы.

"Шокирует тот факт, что танкеры, находящиеся под санкциями ЕС, загружали топливо в южнокорейских портах и ​​перевозили его в Россию. Это подрывает санкционный режим и поддержку Южной Кореей Украины", — заявил Исаак Леви, аналитик финского аналитического центра CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха).

Видео дня

Сеул направил Украине гуманитарную помощь и нелетальное военное снаряжение, такое как шлемы, бронежилеты и машины для разминирования, а в 2023 году пообещал оказать поддержку на сумму 2,3 млрд долларов, большая часть которой была предоставлена ​​в виде кредитов.

Однако Южная Корея долгое время стремилась сбалансировать свою поддержку Украины с желанием улучшить отношения с Россией. На протяжении всей войны Сеул исключал прямые поставки оружия Украине, следуя своей практике не поставлять летальное оружие странам, находящимся в состоянии войны. Москва выразила заинтересованность в восстановлении отношений с Южной Кореей, включая торговые связи.

Хотя торговля топливом осуществляется судами, находящимися под санкциями некоторых западных партнеров Сеула, она, по всей видимости, не нарушает южнокорейское законодательство. Собственные меры Южной Кореи против России в основном основаны на экспортном контроле таких товаров, как промышленное оборудование, электроника и транспортные средства.

Сеул продавал дизель России

Однако эти поставки рискуют выставить Сеул в невыгодном свете как слабое звено в усилиях Запада по оказанию давления на Россию, поскольку отношения с Киевом обостряются из-за передачи двух северокорейских военнопленных в Южную Корею, которая, по словам Сеула, должна была остаться в секрете.

Неясно, кому принадлежало топливо или кто его продавал, поскольку в южнокорейских портовых записях это не указано.

Крупнейший танкер, находящийся под санкциями, "Лейла", совершил два рейса из юго-восточного порта Ульсан во Владивосток 19 июля и 10 августа, перевезя в общей сложности 57 000 тонн дизельного топлива. В первом рейсе он сообщил южнокорейским властям, что его пункт назначения — Владивосток, а во втором заявил, что направляется в Ниигату в Японии.

Еще один танкер, находящийся под санкциями Австралии, — Astoria под российским флагом , — 1 августа загрузил в Ульсане почти 11 000 тонн топлива, указав Японию в качестве пункта назначения, после чего отправился во Владивосток.

Третий танкер, попавший под санкции, "Чончхон", так и не пришвартовался. В начале августа он пополнил запасы топлива примерно на 26 000 тонн у танкера "Селесте I", не попавшего под санкции, на якорной стоянке у южнокорейского порта Йосу, а затем направился во Владивосток, указав Сингапур в качестве пункта назначения.

Российские нефтеперерабатывающие мощности были серьезно нарушены украинскими атаками. По данным Международного энергетического агентства, в июне пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов упала до самого низкого уровня за более чем 20 лет, а производство дизельного топлива сократилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом.

Украинская военная разведка (ГУР) заявляет, что Москва вынуждена импортировать топливо для подпитки "российской военной машины".

Согласно данным аналитической компании Kpler, специализирующейся на морской отрасли, среди покупателей были "Роснефть", российская государственная нефтяная компания, находящаяся под санкциями Великобритании, США, ЕС и Австралии , и ННК, российская нефтяная группа, владелец которой, Эдуард Худайнатов , и одна из ее компаний, ННК-Ойл, находятся под санкциями Великобритании.

В августе Россия импортировала морским путем 368 000 тонн нефтепродуктов, что более чем в семь раз превышает показатель предыдущего месяца и является самым высоким месячным показателем с момента полномасштабного вторжения в Украину, согласно данным Kpler, проанализированным CREA. На Южную Корею пришлось 112 000 тонн, или 31% от этого объема, она уступает только Индии.

В июле объемы погрузок в южнокорейских портах резко возросли, как раз в тот момент, когда президент страны Ли Чжэ Мен на саммите НАТО в Турции пообещал выделить 100 миллионов долларов на восстановление Украины.

Опрос торговых ассоциаций, проведенный в 2025 году, показал, что почти 80% южнокорейских фирм, прекративших экспорт в Россию с начала войны, готовы возобновить торговлю.

В марте, когда война с Ираном привела к закрытию Ормузского пролива, Южная Корея ограничила экспорт некоторых видов топлива и импорт российской нафты в рамках исключения из американских санкций.

1 октября Великобритания временно освободила Южную Корею от действия запрета на морские перевозки российского СПГ, который вступит в силу в январе 2027 года, в рамках существующих газовых контрактов.

В ответ на запрос министерство иностранных дел Южной Кореи не прокомментировало поставки или танкеры, находящиеся под санкциями. В своем заявлении министерство отметило, что, будучи "ответственным членом международного сообщества, правительство поддерживает и активно участвует в международных усилиях по содействию прекращению войны в Украине и мирному восстановлению".

В заявлении говорится, что ведомство расширило экспортный контроль в отношении России в соответствии с Законом о внешней торговле "за пределы стратегических товаров, включив в него 1402 нестратегических товара с высоким потенциалом перенаправления в военные нужды", и "строго соблюдает" эти меры.

В министерстве заявили, что правительство "продолжает следить за выполнением мер экспортного контроля в отношении России и, при необходимости, принимает меры в соответствии с действующими законами и нормативными актами".

Министерство иностранных дел Великобритании не ответило на вопросы о танкерах, находящихся под британскими санкциями и использующих южнокорейские порты, а также не сообщило, обсуждались ли эти поставки с Сеулом.

Представитель заявил: "Великобритания по-прежнему твердо привержена эффективному мониторингу наших санкций и сотрудничеству с международными партнерами для усиления экономического давления на Россию и сокращения доходов, финансирующих ее незаконную войну против Украины".

Ранее Фокус сообщал о том, что Южная Корея требует от Украины извинений в связи с передачей пленных из КНДР. В Сеуле считают, что такие действия могут нанести ущерб двусторонним отношениям.

Тем временем в Сеуле начались акции протеста против действующего президента. Народ возмущен отсутствием реакции на установку КНДР мин на границе и тем, что на них подорвались трое южнокорейских солдат.