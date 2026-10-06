На тлі критики Києва: Сеул постачає до Росії дизельне паливо, — The Guardian

Паливо з Південної Кореї до Росії доставляється танкерами, що перебувають під санкціями, оскільки Москва відчайдушно намагається забезпечити постачання на тлі війни в Україні. Один з експертів заявив, що цей крок "підриває" публічну підтримку Києва з боку Сеула.

Аналіз портових записів та даних про відстеження суден, проведений виданням The Guardian, показав, що в липні та серпні в кількох південнокорейських портах на сім танкерів, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу, було завантажено понад 176 000 тонн палива, переважно дизельного.

Три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС, а одне прийняло вантаж шляхом перевантаження з судна на судно у водах Південної Кореї — метод, який дозволяє приховати походження вантажу та уникнути заходу суден у портові термінали.

"Шокує той факт, що танкери, на які накладено санкції ЄС, завантажували паливо в південнокорейських портах і перевозили його до Росії. Це підриває режим санкцій та підтримку України з боку Південної Кореї", — заявив Ісаак Леві, аналітик фінського аналітичного центру CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря).

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Сеул надіслав Україні гуманітарну допомогу та нелетальне військове спорядження, таке як шоломи, бронежилети та машини для розмінування, а в 2023 році пообіцяв надати підтримку на суму 2,3 млрд доларів, більша частина якої була надана у вигляді кредитів.

Однак Південна Корея тривалий час намагалася знайти баланс між підтримкою України та бажанням поліпшити відносини з Росією. Протягом усієї війни Сеул виключав прямі поставки зброї Україні, дотримуючись своєї практики не постачати летальну зброю країнам, що перебувають у стані війни. Москва висловила зацікавленість у відновленні відносин із Південною Кореєю, зокрема торговельних зв’язків.

Хоча торгівля паливом здійснюється суднами, на які накладено санкції з боку деяких західних партнерів Сеула, вона, судячи з усього, не порушує південнокорейське законодавство. Власні заходи Південної Кореї проти Росії в основному ґрунтуються на експортному контролі таких товарів, як промислове обладнання, електроніка та транспортні засоби.

Сеул продавав дизельне паливо Росії

Однак ці поставки можуть поставити Сеул у невигідне світло як слабку ланку в зусиллях Заходу щодо чинення тиску на Росію, оскільки відносини з Києвом загострюються через передачу двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї, яка, за словами Сеула, мала залишитися в таємниці.

Незрозуміло, кому належало паливо або хто його продавав, оскільки у південнокорейських портових записах це не вказано.

Найбільший танкер, що перебуває під санкціями, "Лейла", здійснив два рейси з південно-східного порту Ульсан до Владивостока 19 липня та 10 серпня, перевезши загалом 57 000 тонн дизельного палива. У першому рейсі він повідомив південнокорейським властям, що його пункт призначення — Владивосток, а в другому заявив, що прямує до Ніїгати в Японії.

Ще один танкер, на який накладено санкції Австралії, — "Astoria" під російським прапором, — 1 серпня завантажив в Ульсані майже 11 000 тонн палива, вказавши Японію як пункт призначення, після чого вирушив до Владивостока.

Третій танкер, на який були накладені санкції, "Чончхон", так і не пришвартувався. На початку серпня він поповнив запаси палива приблизно на 26 000 тонн від танкера "Селесте I", на який санкції не поширювалися, на якірній стоянці біля південнокорейського порту Йосу, а потім попрямував до Владивостока, вказавши Сінгапур як пункт призначення.

Російські нафтопереробні потужності зазнали серйозних збитків внаслідок українських атак. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у червні пропускна здатність нафтопереробних заводів впала до найнижчого рівня за понад 20 років, а виробництво дизельного палива скоротилося майже на 30% порівняно з минулим роком.

Українська військова розвідка (ГУР) заявляє, що Москва змушена імпортувати паливо для забезпечення "російської військової машини".

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, що спеціалізується на морській галузі, серед покупців були "Роснефть", російська державна нафтова компанія, що перебуває під санкціями Великої Британії, США, ЄС та Австралії, та ННК — російська нафтова група, власник якої, Едуард Худайнатов, та одна з її компаній, ННК-Ойл, перебувають під санкціями Великої Британії.

У серпні Росія імпортувала морським шляхом 368 000 тонн нафтопродуктів, що більш ніж у сім разів перевищує показник попереднього місяця і є найвищим місячним показником з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, згідно з даними Kpler, проаналізованим CREA. На Південну Корею припало 112 000 тонн, або 31% від цього обсягу, вона поступається лише Індії.

У липні обсяги відвантажень у південнокорейських портах різко зросли саме в той момент, коли президент країни Лі Чже Мен на саміті НАТО в Туреччині пообіцяв виділити 100 мільйонів доларів на відновлення України.

Опитування торговельних асоціацій, проведене у 2025 році, показало, що майже 80 % південнокорейських компаній, які припинили експорт до Росії з початку війни, готові відновити торгівлю.

У березні, коли війна з Іраном призвела до закриття Ормузької протоки, Південна Корея обмежила експорт деяких видів палива та імпорт російської нафти в рамках винятку з американських санкцій.

1 жовтня Велика Британія тимчасово звільнила Південну Корею від дії заборони на морські перевезення російського СПГ, яка набере чинності в січні 2027 року, в рамках чинних газових контрактів.

У відповідь на запит міністерство закордонних справ Південної Кореї не прокоментувало питання щодо поставок або танкерів, які перебувають під санкціями. У своїй заяві міністерство зазначило, що, будучи "відповідальним членом міжнародної спільноти, уряд підтримує та активно бере участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на сприяння припиненню війни в Україні та мирному відновленню".

У заяві зазначено, що відомство розширило експортний контроль щодо Росії відповідно до Закону про зовнішню торгівлю "за межі стратегічних товарів, включивши до нього 1402 нестратегічних товари з високим потенціалом перенаправлення на військові потреби", та "суворо дотримується" цих заходів.

У міністерстві заявили, що уряд "продовжує стежити за виконанням заходів експортного контролю щодо Росії та, за необхідності, вживає заходів відповідно до чинних законів і нормативних актів".

Міністерство закордонних справ Великої Британії не відповіло на запитання щодо танкерів, які перебувають під британськими санкціями та користуються південнокорейськими портами, а також не повідомило, чи обговорювалися ці поставки з Сеулом.

Представник заявив: "Велика Британія, як і раніше, твердо віддана ефективному моніторингу наших санкцій та співпраці з міжнародними партнерами з метою посилення економічного тиску на Росію та скорочення доходів, які фінансують її незаконну війну проти України".

Раніше "Фокус" повідомляв про те, що Південна Корея вимагає від України вибачень у зв’язку з передачею полонених із КНДР. У Сеулі вважають, що такі дії можуть завдати шкоди двостороннім відносинам.

Тим часом у Сеулі розпочалися акції протесту проти чинного президента. Народ обурений відсутністю реакції на встановлення КНДР мін на кордоні та тим, що на них підірвалися троє південнокорейських солдатів.