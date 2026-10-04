На тлі скандалу з Україною: в Південній Кореї пройшли масштабні мітинги проти влади (відео)

У столиці Південної Кореї мітингарі вийшли на протест проти чинного президента країни та його уряду. Присутні на мітингу закликали главу держави подати у відставку на тлі низки проблем, які стали в Південній Кореї.

Загальна кількість протестувальників, за даними поліції та організаторів, коливалася від 23 до 50 тисяч осіб. Про це повідомляє видання Yonhap News.

Учасники тримали плакати з написами "Лі Чже Мьон, відійди у відставку", "Нехай Лі Чже Мьон постане перед судом" та інші. На думку протестувальників, сам адміністрація Лі Чже Мьона повалює ліберально-демократичну систему і руйнує корейсько-американський альянс.

"Вони також вимагали ретельного розслідування вибуху міни в демілітаризованій зоні (DMZ), призупинення недавнього політично суперечливого фільму "Вбивці", припинення безвізового в'їзду для громадян Китаю, припинення консолідації військових академій та відставки міністра оборони Кан Шін Чуля", — пишуть журналісти.

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Також протестувальники пройшлися низкою локацій, де закликали до відповідальності політиків і представників різних структур за різні корупційні скандали. За оцінками місцевої поліції, акції в Сеулі пройшли без інцидентів і затримань.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Південна Корея вимагає вибачень в України через передачу полонених з КНДР. У Сеулі вважають, що такі дії можуть нашкодити двосторонніх відносинам.

Згодом стало відомо, що КНДР запустила ракету в бік Південної Кореї. Японія вже повідомила, що ракета впала в нейтральних водах.