На фоне скандала с Украиной: в Южной Корее прошли масштабные митинги против властей (видео)

В столице Южной Кореи демонстранты вышли на митинг в знак протеста против действующего президента страны и его правительства. Участники митинга призвали главу государства уйти в отставку на фоне ряда проблем, возникших в Южной Корее.

Общее число протестующих, по данным полиции и организаторов, колебалось от 23 до 50 тысяч человек. Об этом сообщает издание Yonhap News.

Участники держали плакаты с надписями "Ли Чжэ Мён, уйди в отставку", "Пусть Ли Чжэ Мён предстанет перед судом" и другими. По мнению протестующих, сама администрация Ли Чжэ Мёна подрывает либерально-демократическую систему и разрушает корейско-американский альянс.

"Они также потребовали тщательного расследования взрыва мины в демилитаризованной зоне (DMZ), приостановки показа недавно вышедшего политически спорного фильма "Убийцы", прекращения безвизового въезда для граждан Китая, прекращения консолидации военных академий и отставки министра обороны Кан Шин Чуля", — пишут журналисты.

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Кроме того, протестующие прошли по ряду мест, где призывали привлечь к ответственности политиков и представителей различных структур за различные коррупционные скандалы. По оценкам местной полиции, акции в Сеуле прошли без инцидентов и задержаний.

Ранее Фокус сообщал о том, что Южная Корея требует от Украины извинений в связи с передачей пленных из КНДР. В Сеуле считают, что такие действия могут нанести ущерб двусторонним отношениям.

Впоследствии стало известно, что КНДР запустила ракету в сторону Южной Кореи. Япония уже сообщила, что ракета упала в нейтральных водах.