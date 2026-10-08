Південна Корея знову обурилася заявами України: цього разу через слова про допомогу РФ

Південна Корея закликала Україну припинити заяви про те, що постачання пального з портів країни, попри санкції, допомагало Росії здолати дефіцит. Звинувачення української сторони у Сеулі назвали "неправильними та недоречними".

Перед цим у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Південна Корея використовувала танкери для постачання пального Росії. Про реакцію Сеула на це розповіло 8 жовтня видання Bloomberg.

"Ми закликаємо українську сторону утримуватися від публічних заяв, які спотворюють відповідну політику Південної Кореї або підривають міжнародну довіру без достатньої перевірки фактів", — заявила речниця президента Південної Кореї Кан Ю Чжон.

Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, висловив свою думку про те, що Південна Корея допомогла компенсувати наслідки українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Проте Кан Ю Чжон заперечила ці слова і припустила, що твердження щодо відправлення пального у РФ могли не перевірити.

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Нова суперечка між Києвом і Сеулом спалахнула на тлі того, що Південна Корея зажадала публічних вибачень за нібито порушення угоди про збереження конфіденційності щодо передачі північнокорейських військовополонених до країни.

Що передувало

Газета The Guardian раніше цього тижня повідомила, що в липні та серпні в південнокорейських портах на танкери було завантажено понад 176 000 тонн палива для відправлення до Росії. Аналітики з'ясували, що три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС. Один із танкерів прийняв вантаж шляхом перевантаження з судна на судно у водах Південної Кореї для прикриття.

7 жовтня під час брифінгу з журналістами речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав кореспондентці hromadske, що у дипломатів є канали, які підтверджують використання країною підсанкційних танкерів для постачання палива Росії. Тихий також заявив, що цей факт дипломати передали корейській стороні із запитом на пояснення ситуації.

Нагадаємо, 6 жовтня видання Yonhap повідомило, що Південна Корея розглядає відкликання посла через незадоволення вибаченнями України.

Раніше Сеул відкрито пригрозив Україні наслідками через скандал з північнокорейськими полоненими.