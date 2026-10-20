Скандал із передачею полонених КНДР: Південна Корея ще більше скорочує посольство у Києві

Південна Корея виводить з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі кажуть, що не отримали конструктивної відповіді від Києва в суперечці через полонених військових КНДР.

Рішення оголосило Міністерство закордонних справ Південної Кореї сьогодні, 20 жовтня, пише Reuters. Воно ухвалене через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла в Україні.

За словами речника МЗС Південної Кореї Пак Ду Суна, відкликання посла не отримало позитивної відповіді з української сторони. Є й інша причина: персонал виводять через постійну загрозу ударів по території України, через яку важко гарантувати безпеку співробітників.

Суперечка почалася після виступу президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 23 вересня. Він розповів, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох полонених військових КНДР. У Сеулі заявили, що Київ порушив домовленість не розголошувати цю передачу. В Україні заперечують, що така домовленість існувала.

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Раніше глава МЗС Південної Кореї Чо Хьон заявляв, що вибачення України не виправдали очікувань Сеула, і тоді в країні розглядали кілька варіантів реагування, зокрема відкликання посла. Своєю чергою речник МЗС України Георгій Тихий пояснював, що сторони по-різному трактували домовленості про конфіденційність.

Раніше Південна Корея закликала Україну припинити заяви про те, що постачання палива з портів країни, попри санкції, допомагали Росії подолати дефіцит. Звинувачення української сторони в Сеулі назвали "неправдивими та недоречними". До цього в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Південна Корея використовувала танкери для поставок палива до Росії.

До цього Сеул відкрито пригрозив Україні наслідками через скандал із північнокорейськими полоненими.