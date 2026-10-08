Південна Корея відкликає свого посла в Україні: у чому причина, — ЗМІ

Південна Корея відкликає свого посла в Україні на тлі суперечки щодо оприлюднення Києвом інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених до Сеула.

Уряд Сеула зажадав офіційних пояснень та вибачень у зв’язку з нещодавньою заявою президента України Володимира Зеленського щодо передачі двох північнокорейських солдатів до Сеула, а також заявою його адміністрації, яка спростовує наявність домовленості про збереження інформації в таємниці, пише Yonhap.

Міністр закордонних справ Чо Хен заявив у вівторок, що отримав повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сібіги, в якому містилися вибачення, але яке не виправдало очікувань Сеула. Чо зазначив, що уряд має намір вжити "рішучих заходів".

"Уряд ухвалив рішення відкликати свого посла з України до Сеула. Ми сподіваємося, що різні питання між двома країнами будуть врегульовані мирним шляхом, і в цьому контексті ми продовжимо консультації з українською стороною", — йдеться у заяві.

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Раніше Південна Корея закликала Україну припинити заяви про те, що постачання палива з портів країни, попри санкції, допомагали Росії подолати дефіцит. Звинувачення української сторони в Сеулі назвали "неправдивими та недоречними". До цього в Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Південна Корея використовувала танкери для поставок палива до Росії.

До цього Сеул відкрито пригрозив Україні наслідками через скандал із північнокорейськими полоненими.