Южная Корея отзывает своего посла в Украине: в чем причина, — СМИ

Южная Корея отзовет своего посла в Украине на фоне спора о разглашении Киевом информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Сеул.

Правительство Сеула потребовало официальных объяснений и извинений в связи с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о передаче двух северокорейских солдат в Сеул, а также заявления от его администрации, опровергающего наличие договоренности о сохранении информации в тайне, пишет Yonhap.

Министр иностранных дел Чо Хен заявил во вторник, что получил сообщение от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, содержащее извинения, но не оправдавшее ожиданий Сеула. Чо сказал, что правительство намерено принять "решительные меры".

"Правительство приняло решение отозвать своего посла из Украины в Сеул. Мы надеемся, что различные вопросы между двумя странами будут урегулированы мирным путем, и в этом отношении мы продолжим консультации с украинской стороной", — добавлено в заявлении.

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Ранее Южная Корея призвала Украину прекратить заявления о том, что поставки топлива из портов страны, несмотря на санкции, помогали России преодолеть дефицит. Обвинения украинской стороны в Сеуле назвали "неверными и неуместными". До этого в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Южная Корея использовала танкеры для поставок топлива в Россию.

До этого Сеул открыто пригрозил Украине последствиями из-за скандала с северокорейскими пленными.