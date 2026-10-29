Європа б'є на сполох: Південна Корея зближується з РФ на тлі війни в Україні, — FT

Сеул поступово відновлює зв'язки з Москвою, надсилаючи підсанкційні танкери з дизелем, тоді як стосунки з Києвом різко погіршилися. Така зміна курсу дедалі більше непокоїть європейських союзників Південної Кореї.

У своєму матеріалі Financial Times наголошує, що за президентства Лі Чже Мьона Сеул крок за кроком відновлює дипломатичні та економічні контакти з Москвою. Це відбувається попри війну проти України та військову співпрацю Росії з КНДР.

Паливо для Росії на підсанкційних танкерах

Лише за липень-серпень Південна Корея відправила до РФ понад 176 тисяч тонн пального, переважно дизеля. Частину постачання здійснювали танкерами, на які поширюються санкції.

Для України це особливо болюче питання і за словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, такі постачання допомогли Росії пом'якшити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах, зазначає видання.

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У Сеулі ці звинувачення заперечують і стверджують, що прямого експорту пального до Росії немає.

Закриті переговори та призначення радника

Паралельно між представниками двох країн тривають закриті переговори. Радником президента з питань мирної дипломатії призначено політика Сон Йон Гіля, якого раніше нагородив орденом Дружби російський диктатор Володимир Путін.

Чого бояться європейські дипломати

Європейські дипломати припускають, що Південна Корея вже готується повернутися до співпраці з Росією після закінчення війни. На їхню думку, Сеул ставить власні економічні інтереси вище за солідарність з Україною.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Південна Корея вирішила ще більше скоротити посольство у Києві. Рішення ухвалене через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла в Україні.

До цього Сеул відкрито пригрозив Україні наслідками через скандал із північнокорейськими полоненими.