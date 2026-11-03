Площадка на высоте 4 тысяч метров: в Непале столкнулись два вертолета, есть погибший (видео)

В Непале в районе базового лагеря на горе Эверест произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов, сообщили СМИ и местные власти. На видео с места событий — вертолеты, которые не разминулись на высоте 4 тыс. км в условиях идеальной видимости, и группа людей, над головами которых пронеслись винты. Что произошло в Непале и что известно о пострадавших?

Один из вертолётов перевозил туристов, которых везли на гору Эверест, а другой — груз, говорится в материале непальского СМИ Online Khabar. В результате столкновения, которое произошло под открытым небом на глазах у людей, погиб один человек — гражданин Индии. Кроме того, ранения получили ещё трое туристов. На кадрах инцидента — два вертолета, упавшие посреди заснеженной площадки. У одного аппарата оторвался хвост, у другого — разбились винты и кабина.

Авиакатастрофы 2026 года — инцидент с двумя вертолетами в Непале 3 ноября

СМИ установили, что вертолёты Airbus AS350 принадлежали двум компаниям — Fishtail Air и Air Dynasty. На борту вертолёта Fishtail Air находились пилот и два туриста, а вертолёт Air Dynasty перевозил груз. Инцидент произошел около 8 часов утра на вертолетной площадке Пхериче, расположенной в 12 км от базового лагеря на Эвересте и на высоте около 4200 м. Вертолеты подлетели к одной и той же посадочной площадке с разных сторон, при этом видимость была идеальной и ничто не мешало увидеть друг друга. Аппараты столкнулись винтами и кабинами и упали на снег, разбросав вокруг обломки. На видео видно, что пожара не было: об этом же сообщили представители власти и правоохранители, прибывшие на место происшествия.

Видео дня

В материалах непальских СМИ указаны имена всех пострадавших. Погибший — 47-летний индиец Васант Кумар Баларамуду, находившийся на борту вертолёта Fishtail Air. Раненые — 49-летний новозеландец (пассажир Fishtail Air), пилот Fishtail Air и пилот Air Dynasty. Указано, что тело погибшего и раненые уже эвакуированы с Эвереста.

Авиакатастрофы 2026 года — подробности трагедии в Непале 3 ноября

Тем временем правоохранительные органы и орган по регулированию гражданской авиации Непала (Civil Aviation Authority of Nepal, CAAN) начали расследование авиакатастрофы с участием двух вертолетов. Учитывая ясную погоду и прямую видимость, рассматривается одна из возможных причин — "ошибка связи/человеческий фактор". На фото с места происшествия — разбитые вертолеты с разрушенными кабинами, винтами и оборудованием.

Авиакатастрофы 2026 года — вертолет после столкновения в Непале 3 ноября Фото: Reuters

Авиакатастрофы 2026 года — последствия столкновения в Непале 3 ноября Фото: Reuters

Полиция Непала опубликовала краткие сообщения о столкновении вертолетов, о погибшем и раненых: других подробностей не было.

Авиакатастрофы 2026 года — полиция о столкновении вертолетов в Непале 3 ноября Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о других авиакатастрофах 2026 года, унесших жизни людей. Одна из трагических историй произошла в США: разбился самолет компании Amazone. В результате авиакатастрофы погибли пять человек, а трое получили тяжелые травмы.

Напоминаем, что в марте 2026 года эксперты собрали информацию об авиакатастрофах в мире и попытались выяснить, почему разбиваются самолеты.