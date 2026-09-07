Самолет компании Amazon разбился в США: пять человек погибли, трое находятся в критическом состоянии (видео)

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения грузового самолета Amazon Prime Air в Майами. Boeing 767-300 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки и врезался в несколько автомобилей.

Среди тех, кто оказался заблокированным после аварии, были пилот и второй пилот самолета, а также как минимум два человека в автомобилях. Об этом сообщает BBC.

На месте катастрофы работали более 60 спасательных подразделений и около 200 сотрудников экстренных служб. Спасатели также пытались ликвидировать утечку топлива из самолета.

После аварии аэропорт временно приостановил все рейсы, однако к вечеру две из четырёх взлётно-посадочных полос возобновили работу. Самолет прибыл из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико и принадлежал компании Boeing, а его эксплуатацией для Amazon занималась грузовая авиакомпания 21 Air.

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Федеральное управление гражданской авиации США уже объявило о начале расследования причин катастрофы. В Amazon заявили, что сотрудничают с местными службами и сосредоточены в первую очередь на оказании помощи пострадавшим.

Авиакатастрофа произошла во время посадки, однако официальные причины того, почему самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пока не установлены. Фотографии с места происшествия показали самолет с носовой частью на земле и приподнятым хвостом, а также следы обгорания на его правом борту.

Для Amazon Prime Air это уже не первая авиакатастрофа со смертельным исходом. В 2019 году грузовой Boeing 767-300, выполнявший рейс по заказу Amazon, разбился недалеко от Хьюстона. Причиной катастрофы и гибели трёх членов экипажа стал человеческий фактор, связанный с ошибками и действиями экипажа.

Ранее Фокус сообщал о том, как в результате катастрофы турецкого самолета C-130 в Грузии погибли военные. Самолет разбился в 5 км от государственной границы с Азербайджаном.

Впоследствии стало известно, что в Греции разбился истребитель F-4 Phantom. На авиашоу Athens Flying Week 2026 разбился истребитель, который выполнял демонстрационный полёт, но врезался в землю и взорвался.