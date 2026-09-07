Літак компанії Amazon розбився в США: загинули п'ятеро, троє людей в критичному стані (відео)

Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака Amazon Prime Air в Маямі. Boeing 767-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги під час посадки та врізався в кілька автомобілів.

Серед тих, хто опинився заблокованим після аварії, були пілот і другий пілот літака, а також щонайменше двоє людей в автомобілях. Про це повідомляє BBC.

На місці катастрофи працювали понад 60 рятувальних підрозділів і близько 200 співробітників екстрених служб. Рятувальники також намагалися ліквідувати витік пального з літака.

Після аварії аеропорт тимчасово припинив усі польоти, однак до вечора дві з чотирьох злітно-посадкових смуг відновили роботу. Літак прибув із Сан-Хуана в Пуерто-Рико та належав Boeing, а його експлуатацією для Amazon займалася вантажна авіакомпанія 21 Air.

Федеральне управління цивільної авіації США вже оголосило про початок розслідування причин катастрофи. В Amazon заявили, що співпрацюють із місцевими службами та зосереджені насамперед на допомозі постраждалим.

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Аварія сталася під час посадки, однак офіційні причини того, чому літак викотився за межі смуги, поки не встановлені. Фотографії з місця події показали літак із носовою частиною на землі та піднятим хвостом, а також сліди обгоряння на його правому боці.

Для Amazon Prime Air це вже не перша смертельна авіакатастрофа. У 2019 році вантажний Boeing 767-300, який виконував рейс на замовлення Amazon, розбився поблизу Г'юстона. Причиною катастрофи та загибелі трьох членів екіпажу став людський фактор через помилки і дії екіпажу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як в катастрофі турецького літака C-130 в Грузії загинули військові. Літак розбився за 5 км від державного кордону до Азербайджану.

Згодом стало відомо, що у Греції розбився винищувач F-4 Phantom. На авіашоу Athens Flying Week 2026 розбився винищувач , який виконував демонстраційний політ, але врізався в землю та вибухнув.