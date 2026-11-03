Майданчик на висоті 4 тисяч метрів: у Непалі зіштовхнулись два гелікоптери, є загиблий (відео)

У Непалі у районі базового табору на горі Еверест сталась авіакатастрофа з двома вертольотами, повідомили медіа та місцева влада. На відео з місця подій — апарати, які не розминулись на висоті 4 тис. км в умовах ідеальної видимості, та група людей, над головами яких промайнули гвинти. Що сталось у Непалі та що відомо про постраждалих людей?

Один з вертольотів перевозив туристів, яких везли на гору Еверест, а інший — вантаж, ідеться у матеріалі непальського медіа Online Khabar. Внаслідок зіткнення, яке сталось на відкритому небі на очах людей, загинула одна людина — громадянин Індії. Крім того, отримали поранення ще троє туристів. На кадрах інциденту — два вертольоти, які упали посеред засніженого майданчика. У одного апарата відлетів хвіст, в іншого — потрощились гвинти та кабіна.

Авіакатастрофи 2026 — інцидент з двома вертольотами у Непалі 3 листопада

Медіа встановили, що вертольоти Airbus AS350 належали двом компаніям — Fishtail Air та Air Dynasty. Апарат Fishtail Air мав на борту пілота та двох туристів, а апарат Air Dynasty віз вантаж. Інцидент стався близько 8 год на майданчику Pheriche, який розташований на відстані 12 км від базового табору на Евересті й на висоті близько 4200 м. Вертольоти підлетіли до одного й того ж посадкового майданчика з різних боків, при цьому видимість була ідеальна і ніщо не заважало побачити один одного. Апарати врізались гвинтами та кабінами й упали на сніг, розсипавши навколо уламки. На відео бачимо, що пожежі не було: про це ж повідомили представники влади та правоохоронці, які прибули на місце подій.

Видео дня

У матеріалах непальських медіа вказані імена усіх постраждалих. Загиблий — 47-річний індієць Vasant Kumar Balaramudu, який був на борту вертольота Fishtail Air. Поранені — 49-річний новозеландець (пасажир Fishtail Air), пілот Fishtail Air та пілот Air Dynasty. Вказано, що тіло загиблого та поранених вже евакуювали з Евересту.

Авіакатастрофи 2026 — деталі трагедії у Непалі 3 листопада

Тим часом правоохоронці та регулятор цивільної авіації Непалу Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) почали розслідування щодо авіакатастрофи з двома гелікоптерами. З огляду на ясну погоду та пряму видимість розглядають одну з можливих причин — "помилку комунікації/людський фактор". На фото з місця подій — потрощені апарати з розбитими кабінами, гвинтами, устаткуванням.

Авіакатастрофи 2026 — вертоліт після зіткнення у Непалі 3 листопада Фото: Reuters

Авіакатастрофи 2026 — наслідки зіткнення у Непалі 3 листопада Фото: Reuters

Поліція Непалу опублікувала лаконічні повідомлення про зіткнення гелікоптерів, про загиблого та поранених: інших деталей не було.

Авіакатастрофи 2026 — поліція про зіткнення вертольотів у Непалі 3 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші авіакатастрофи 2026 року, які забрали життя людей. Одна з трагічних історій сталась у США: розбився літак компанії Amazone. Внаслідок авіакатастрофи загинуло п'ятеро людей, а троє отримали важкі травми.

Нагадуємо, у березні 2026 року експерти зібрали інформацію про авіакатастрофи у світі та спробували з'ясувати, чому розбиваються літаки.