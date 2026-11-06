Протест против ИИ и Microsoft: в Нидерландах активисты захватили строительную площадку дата-центра

Более 100 активистов проникли на строительную площадку будущего дата-центра Microsoft в Амстердаме (Нидерланды). Демонстранты залезли на строительные краны и устроили акцию протеста против развития инфраструктуры искусственного интеллекта

Как сообщает DW, протестующие обвиняют крупные технологические компании в чрезмерном потреблении ресурсов и других проблемах. Протест стал частью международной кампании против масштабного строительства дата-центров в Европе. Акция сопровождалась столкновениями с правоохранительными органами.

Как сообщает Reuters, акция протеста была организована в начале двухдневной международной кампании Stop Dirty Data Centres, к которой присоединились экологические и правозащитные организации из разных стран. По информации агентства, участники акции выступают против масштабного строительства дата-центров, требуя от правительств приостановить реализацию крупных проектов до установления более четких правил их работы.

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Почему активисты выступили против дата-центра Microsoft

Протестующие критикуют не только саму технологическую инфраструктуру, но и последствия её быстрого расширения на фоне развития искусственного интеллекта. Среди основных претензий — значительное потребление электроэнергии и воды (каждый запрос к ИИ расходует, примерно, бутылку воды объемом 0,5 литра — ред.), конкуренция за ограниченные ресурсы, влияние на климатические цели и недостаточное вовлечение местных сообществ в обсуждение новых строительных проектов.

В целом, подобные протесты проходят и в США. Там тоже много недавно построенных дата-центров, которые мешают местным жителям своим постоянным гудением, слышным за несколько кварталов, а то и километров. Некоторые говорят, что звук от дата-центров настолько раздражающий, все равно что прислонить ухо к трансформаторной будке.

Некоторые участники акции также связывают свою позицию с использованием технологий Microsoft в целях слежки и для военных целей. Часть демонстрантов вышла с палестинскими флагами и плакатами, на которых обвиняла компанию в причастности к поддержке действий Израиля.

Представитель протестной группы Geef Tegengas Натан Тиммер заявил, что активисты хотят добиться остановки строительства.

Microsoft, со своей стороны, заявила, что уважает право людей на мирное выражение своей позиции, однако не поддерживает незаконные действия или поведение, создающее угрозу безопасности.

После вмешательства полиции часть демонстрантов начали выводить с территории объекта. По данным местных СМИ, во время акции также имели место задержания.

Какой объект строят для Microsoft

Речь идет о крупном дата-центре, который разрабатывает компания Pure Data Centres. Microsoft должна стать его основным арендатором.

По информации Reuters, владелец площадки планирует инвестировать в проект более 1 млрд долларов. Компания Pure Data Centres заявила, что стремится к взаимодействию с местными жителями и готова обсуждать их опасения.

В компании призвали демонстрантов безопасно покинуть территорию и перейти к диалогу о будущем объекта.

Протестующие, однако, считают, что крупные дата-центры создают дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру. В частности, речь идет о потреблении электроэнергии, которое может конкурировать с потребностями домохозяйств и местного бизнеса.

В то же время технологические компании подчеркивают, что такие объекты необходимы для развития облачных вычислений и искусственного интеллекта. Дата-центры обеспечивают работу цифровых сервисов, корпоративных систем и платформ, которыми пользуются миллионы людей.

Протесты против дата-центров охватывают Европу

Акция в Амстердаме стала частью более широкой кампании Stop Dirty Data Centres. По информации Reuters, мероприятия запланированы в 16 странах на 6 и 7 ноября.

Среди мест проведения протестов — Ирландия, Польша, Дания и другие европейские страны. В частности, демонстрации планировались в Дублине, а также у здания парламента в Варшаве.

Недовольство строительством дата-центров усиливается и в других странах. В Германии активисты собрались возле одного из таких объектов недалеко от Берлина. В Италии протестное движение также набирает обороты: 10 октября в Милане более тысячи человек присоединились к демонстрации против расширения индустрии дата-центров.

Участники движения требуют ввести мораторий на новые масштабные проекты и разработать правила, которые будут учитывать экологические и социальные последствия их строительства.

Почему дата-центры стали предметом споров

Европа стремится наращивать собственные вычислительные мощности, чтобы не отставать от США и азиатских стран в развитии искусственного интеллекта. Однако расширение цифровой инфраструктуры требует значительных инвестиций, электроэнергии и воды.

По оценке PwC, совокупные капитальные инвестиции в дата-центры в Европе в 2026–2050 годах могут составить 5,6 трлн долларов. Это примерно 18 % прогнозируемых мировых расходов в этом секторе. Для сравнения: инвестиции в США за тот же период оцениваются в 15,1 трлн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Microsoft прекратила сотрудничество с израильским подразделением 8200 после расследования, касавшегося использования облачной платформы Azure для хранения перехваченных телефонных разговоров палестинцев.

Кроме того, мы рассказывали о другой стороне проблемы дата-центров — их роли в цифровой безопасности. После российских атак на украинскую инфраструктуру встал вопрос об устойчивости интернета и возможных последствиях повреждения серверных объектов.