Протест проти ШІ та Microsoft: у Нідерландах активісти захопили будмайданчик дата-центру

Понад 100 активістів проникли на будівельний майданчик майбутнього дата-центру Microsoft в Амстердамі (Нідерланди). Демонстранти залізли на будівельні крани та влаштували акцію проти розвитку інфраструктури штучного інтелекту

За повідомленням DW, протестанти звинувачуючи великі технологічні компанії у надмірному споживанні ресурсів та інших проблемах. Протест став частиною міжнародної кампанії проти масштабного будівництва дата-центрів у Європі. Акція супроводжувалася протистоянням із правоохоронцями.

Як пише Reuters, протест організували на початку дводенної міжнародної кампанії Stop Dirty Data Centres, до якої долучилися екологічні та правозахисні організації з різних країн. За інформацією агентства, учасники акції виступають проти масштабного будівництва дата-центрів, вимагаючи від урядів призупинити реалізацію великих проєктів до встановлення чіткіших правил їхньої роботи.

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Чому активісти виступили проти дата-центру Microsoft

Протестувальники критикують не лише саму технологічну інфраструктуру, а й наслідки її швидкого розширення на тлі розвитку штучного інтелекту. Серед головних претензій — значне споживання електроенергії та води (кожен запит до ШІ витрачає, приблизно, пляшку води 0,5 літрів — ред.), конкуренція за обмежені ресурси, вплив на кліматичні цілі й недостатнє залучення місцевих громад до обговорення нових будівництв.

В цілому, подібні протести проходять і у США. Там теж багато новозбудованих дата-центрів, які заважають місцевим мешканцям своїм постійним гудінням, яке чутно за декілька кварталів, а то й кілометрів. Деякі кажуть, що звук від дата-центрів настільки дратівливий, ніби ті приклав вухо до трансформаторної будки.

Окремі учасники акції також пов'язують свою позицію з використанням технологій Microsoft для спостереження та військових цілей. Частина демонстрантів вийшла з палестинськими прапорами та плакатами, у яких звинувачувала компанію в причетності до підтримки дій Ізраїлю.

Представник протестної групи Geef Tegengas Натан Тіммер заявив, що активісти хочуть домогтися зупинки будівництва.

Microsoft, зі свого боку, заявила, що поважає право людей на мирне висловлення позиції, однак не підтримує незаконних дій або поведінки, яка створює загрозу безпеці.

Після втручання поліції частину демонстрантів почали виводити з території об'єкта. За даними місцевих ЗМІ, під час акції також були затримання.

Який об'єкт будують для Microsoft

Йдеться про великий дата-центр, який розробляє компанія Pure Data Centres. Microsoft має стати його основним орендарем.

За інформацією Reuters, власник майданчика планує інвестувати в проєкт понад 1 млрд доларів. Компанія Pure Data Centres заявила, що прагне взаємодіяти з місцевими жителями та готова обговорювати їхні занепокоєння.

У компанії закликали демонстрантів безпечно залишити територію та перейти до діалогу щодо майбутнього об'єкта.

Протестувальники, однак, вважають, що масштабні дата-центри створюють додаткове навантаження на міську інфраструктуру. Зокрема, йдеться про споживання електроенергії, яке може конкурувати з потребами домогосподарств та місцевого бізнесу.

Водночас технологічні компанії наголошують, що такі об'єкти необхідні для розвитку хмарних обчислень та штучного інтелекту. Дата-центри забезпечують роботу цифрових сервісів, корпоративних систем і платформ, якими користуються мільйони людей.

Протести проти дата-центрів охоплюють Європу

Акція в Амстердамі стала частиною ширшої кампанії Stop Dirty Data Centres. За інформацією Reuters, заходи запланували у 16 країнах на 6 та 7 листопада.

Серед місць проведення протестів — Ірландія, Польща, Данія та інші європейські держави. Зокрема, демонстрації планувалися в Дубліні, а також біля будівлі парламенту у Варшаві.

Невдоволення будівництвом дата-центрів посилюється і в інших країнах. У Німеччині активісти зібралися біля одного з таких об'єктів неподалік Берліна. В Італії протестний рух також набирає обертів: 10 жовтня в Мілані понад тисячу людей долучилися до демонстрації проти розширення індустрії дата-центрів.

Учасники руху вимагають запровадити мораторій на нові масштабні проєкти та розробити правила, які враховуватимуть екологічні й соціальні наслідки їхнього будівництва.

Чому дата-центри стали предметом суперечок

Європа намагається нарощувати власні обчислювальні потужності, щоб не відставати від США та азійських країн у розвитку штучного інтелекту. Однак розширення цифрової інфраструктури потребує значних інвестицій, електроенергії та води.

За оцінкою PwC, сукупні капітальні інвестиції в дата-центри в Європі у 2026–2050 роках можуть становити 5,6 трлн доларів. Це приблизно 18% прогнозованих світових витрат у цьому секторі. Для порівняння, інвестиції у США за той самий період оцінюють у 15,1 трлн доларів.

Раніше Фокус писав, що Microsoft припинила співпрацю з ізраїльським підрозділом 8200 після розслідування щодо використання хмарної платформи Azure для зберігання перехоплених телефонних розмов палестинців.

Також ми розповідали про інший бік проблеми дата-центрів — їхню роль у цифровій безпеці. Після російських атак на українську інфраструктуру постало питання стійкості інтернету та можливих наслідків пошкодження серверних об'єктів.