Историк, предсказавший девять из 11 президентов США, назвал четыре причины поражения республиканцев

Американский политический историк Аллан Лихтман назвал четыре основные причины масштабного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США в 2026 году. Среди них — война в Иране, экономические проблемы, проблема коррупции и непопулярность президента Дональда Трампа.

Лихтман, который ранее правильно предсказал результаты президентских выборов в США для девяти из 11 последних президентов, заявил, что поражение республиканцев в этом году стало следствием беспрецедентного стечения нескольких политических факторов, сообщает издание Unilad.

Историк пояснил, что ещё до голосования предсказывал проблемы для партии власти, опираясь на исторические закономерности и текущую политическую ситуацию.

По его словам, против республиканцев сыграли четыре ключевых фактора:

Война в Иране. Внешнеполитическая ситуация стала одним из факторов, негативно повлиявших на позиции партии. Экономика и стоимость жизни. Повседневные расходы американцев остаются важным вопросом для избирателей. Коррупция и состояние демократии. Общественное недовольство этими проблемами также сказалось на результатах голосования. Непопулярность Дональда Трампа. Историк считает, что низкий уровень поддержки президента стал следствием предыдущих трех факторов.

Лихтман обратил внимание на результаты экзит-полов, согласно которым уровень одобрения деятельности Трампа составил 38%. По его словам, этот показатель был ниже, чем уровень поддержки Джорджа Буша-младшего в 2006 году, когда Республиканская партия также утратила контроль над обеими палатами Конгресса.

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"Американцы не любят президента в абстрактном смысле. Им не нравится то, что он сделал", — пояснил историк.

Он также напомнил об одном из своих принципов анализа американской политики: кандидаты не могут дистанцироваться от президента, представляющего их партию.

По мнению Лихтмана, республиканцам не стоит ожидать серьезных идеологических изменений после поражения на выборах. Историк считает, что представители партии в Палате представителей и Сенате поддерживали Трампа не только из-за опасений политических последствий, но и из-за согласия с его позицией.

Он также предположил, что новый состав Сената может оказаться даже более консервативным, чем предыдущий. Среди причин — потеря места Сьюзан Коллинз в штате Мэн и отсутствие Тома Тиллиса среди кандидатов на переизбрание в Северной Каролине.

Кроме того, историк подчеркнул, что демократы должны сосредоточиться на расследованиях, а не на попытках импичмента президента. По его словам, именно такой подход должен стать основным направлением их дальнейшей политической деятельности.

Также ранее сообщалось, что Трамп, чьи возможности внутри страны будут ограничены, будет пытаться компенсировать это внешней политикой. Такой прогноз озвучили в Sky News. Президента ждут расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Зато его полномочия в сфере внешней политики остаются практически неизменными.

3 ноября республиканцы потерпели крупное поражение на промежуточных выборах. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США — Палате представителей и Сенате. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года. Для Трампа это означает утрату контроля над Конгрессом на последние два года его президентского срока. Как это может повлиять на санкционную политику США в отношении России, анализирует специалист по коммуникациям Максим Гардус.