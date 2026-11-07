Історик, який передбачив дев'ять із 11 президентів США, назвав чотири причини поразки республіканців

Американський політичний історик Аллан Ліхтман назвав чотири основні причини масштабної поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США 2026 року. Серед них — війна в Ірані, економічні проблеми, питання корупції та непопулярність президента Дональда Трампа.

Ліхтман, який раніше правильно передбачив результати президентських виборів у США для дев'яти з 11 останніх президентів, заявив, що цьогорічна поразка республіканців стала наслідком безпрецедентного поєднання кількох політичних чинників, повідомляє видання Unilad.

Історик пояснив, що ще до голосування прогнозував проблеми для партії влади, спираючись на історичні закономірності та актуальну політичну ситуацію.

За його словами, проти республіканців зіграли чотири ключові фактори:

Війна в Ірані. Зовнішньополітична ситуація стала одним із чинників, які негативно вплинули на позиції партії. Економіка та вартість життя. Повсякденні витрати американців залишаються важливим питанням для виборців. Корупція та стан демократії. Суспільне невдоволення цими проблемами також позначилося на результатах голосування. Непопулярність Дональда Трампа. Історик вважає, що низький рівень підтримки президента став підсумком попередніх трьох факторів.

Ліхтман звернув увагу на результати екзитполів, згідно з якими рівень схвалення діяльності Трампа становив 38%. За його словами, цей показник був нижчим, ніж рівень підтримки Джорджа Буша-молодшого у 2006 році, коли Республіканська партія також втратила контроль над обома палатами Конгресу.

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"Американці не люблять президента абстрактно. Їм не подобається те, що він зробив", — пояснив історик.

Він також нагадав про один із власних принципів аналізу американської політики: кандидати не можуть дистанціюватися від президента, який представляє їхню партію.

На думку Ліхтмана, республіканцям не варто очікувати серйозних ідеологічних змін після виборчої поразки. Історик вважає, що представники партії в Палаті представників і Сенаті підтримували Трампа не лише через побоювання політичних наслідків, а й через згоду з його позицією.

Він також припустив, що новий склад Сенату може виявитися навіть консервативнішим за попередній. Серед причин — втрата місця Сьюзен Коллінз у штаті Мен і відсутність Тома Тілліса серед кандидатів на переобрання в Північній Кароліні.

Окремо історик наголосив, що демократи мають зосередитися на розслідуваннях, а не на спробах імпічменту президента. За його словами, саме такий підхід має стати головним напрямом їхньої подальшої політичної діяльності.

Також раніше повідомлялося, що Трамп, чиї можливості всередині країни обмежуватимуться, намагатиметься компенсувати це зовнішньою політикою. Такий прогноз озвучили у Sky News. На президента чекають розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут. Натомість його повноваження у сфері зовнішньої політики залишаються майже незмінними.

3 листопада республіканці зазнали масштабної поразки на проміжних виборах. Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США — Палаті представників і Сенаті. Новий склад законодавчого органу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Для Трампа це означає втрату контролю над Конгресом на останні два роки його президентського терміну. Як це може вплинути на санкційну політику США щодо Росії, аналізує фахівець із комунікацій Максим Гардус.