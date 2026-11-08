Несовершеннолетние в автозаках, повестки взрослым: в Москве сотни россиян оказались в руках силовиков

В Москве обычный вечер для сотен молодых людей обернулся задержаниями: полиция забирала с улиц и из развлекательных заведений даже несовершеннолетних. В результате родители часами пытались выяснить, где находятся их дети.

Вечером 7 ноября в центре Москвы полиция провела масштабный рейд в районе Китай-города, в ходе которого было задержано около сотни молодых людей, в том числе несовершеннолетних. Силовики забирали парней и девушек с улиц, из парка и баров в автозаки и доставляли их в полицейские участки. По данным российских СМИ "Осторожно, новости" и Baza, число задержанных могло превысить 200 человек. Информацию о рейде подтвердило московское управление Министерства внутренних дел РФ, объяснив действия полиции профилактическими мерами.

По словам очевидцев, массовые задержания произошли возле парка "Горка" в районе Китай-города. Это популярное место встреч московской молодежи, где расположены бары, кафе и магазины. Они рассказывают, что к парку подъехали более десяти автозаков, и полицейские начали силой забирать практически всех, кто находился на улице. Среди задержанных было много подростков, в том числе детей в возрасте до 14 лет.

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Полицейские автозаки возле парка "Горка" в Москве Фото: Baza

Молодых людей доставляли в полицейские участки "Басманный" и "Таганский". По данным различных российских источников, число задержанных превысило сотню. Baza сообщала о более чем 200 человек, тогда как другие СМИ приводили цифры от 100 до 150. Точное число задержанных полиция не назвала.

По словам родственников, сначала правоохранители не объясняли причин задержаний и не сообщали родителям, где находятся их несовершеннолетние дети. Более того, в отделении "Басманный" их пропускали только в дежурную часть. По словам близких, задержанные находились во дворе отделения и в автозаках на его территории.

Почему задерживали молодых людей

По словам тех, кого впоследствии отпустили, полицейские уделяли особое внимание молодым людям с неформальным внешним видом и одеждой. Некоторые задержанные предполагали, что именно их стиль мог стать поводом для проверок.

О поведении силовиков во время рейда также появились сообщения о применении физической силы. Одна из задержанных девушек рассказала, что в автозаках полицейские избивали людей и ломали им телефоны. После этого, по её словам, силовики фотографировали документы и лица задержанных прямо на улице.

Об избиении сообщил и 15-летний подросток. Еще один задержанный рассказал, что несовершеннолетним не разрешали сходить в туалет. Когда они просили об этом, правоохранители якобы отвечали: "Ничем помочь не можем, только в штаны или за деревце и штраф". Эти показания опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". Независимого подтверждения каждого из описанных случаев в открытых источниках нет.

Взрослым задержанным вручали повестки в военкоматы

Еще одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, — вручение повесток в военкоматы. Об этом рассказали те, кого отпустили из участка "Таганский". По их словам, задержанных вызывали группами примерно по десять человек, вручали им документы для воинского учета и отводили обратно.

По информации "Осторожно, новости", повестки получали даже студенты, имевшие отсрочку от призыва. Также один из собеседников издания заявил, что в туалете полицейского участка избили нескольких задержанных, которые высказывали несогласие с действиями силовых структур.

Кроме того, одному из совершеннолетних задержанных предложили подписать контракт с Министерством обороны РФ. Согласился ли кто-нибудь из молодых людей на такое предложение, неизвестно.

В то же время официального подтверждения всех этих сообщений со стороны московской полиции нет.

Что пояснила московская полиция

В главном управлении МВД Москвы подтвердили проведение рейда, но назвали его профилактическими мерами. Согласно официальной версии, правоохранители должны были обеспечить общественный порядок, предотвратить административные правонарушения и пресечь распитие алкоголя в общественных местах.

"7 ноября 2026 года сотрудники провели в центральной части города профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение административных правонарушений, в частности связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах", — говорится в официальном сообщении ведомства.

В полиции также сообщили, что задержанных доставили в отделение МВД Басманного района для выяснения обстоятельств. В отношении лиц, нарушивших законодательство, пообещали принять меры в установленном порядке.

Позже часть задержанных начали отпускать из полицейских участков. Подростков после оформления документов передавали родителям или другим законным представителям.

В Москве уже проводились подобные рейды против молодежи

Стоит отметить, что рейд 7 ноября не был первым случаем массовых задержаний молодежи в районе Китай-города. По сообщениям российских СМИ, подобные рейды в этой части Москвы проводятся как минимум с лета 2026 года.

В частности, в ходе предыдущих операций силовики задерживали представителей молодежных групп и различных субкультур. Некоторые задержанные также заявляли о избиениях, унижениях и применении электрошокеров.

Ранее, в феврале 2023 года, российская полиция проводила массовые задержания подростков, которых связывали с молодежным движением "ПВК Редан". Рейды тогда проходили в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Нынешняя операция в Китай-городе отличается своим масштабом: по данным российских СМИ, число задержанных могло превысить 200 человек. При этом среди задержанных были несовершеннолетние, а совершеннолетние мужчины, по свидетельствам освобожденных, получали повестки в военкоматы и предложения подписать контракт с Минобороны РФ.

Напомним, задержание в Черногории основателя российского Z-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука вызвало угрозы со стороны Москвы. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России, вероятно, придётся задерживать граждан США и европейских стран, чтобы пополнить так называемый "обменный фонд" и возвращать своих граждан.

Также Фокус писал, что Россия уже некоторое время проводит скрытую мобилизацию, которая, по данным правозащитников, охватила как минимум 17 регионов страны. Мужчин задерживают на улицах и на работе, удерживают в полицейских участках, а в отдельных случаях — избивают и заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, чтобы отправить на войну против Украины.