Неповнолітні в автозаках, повістки дорослим: у Москві сотні росіян опинилися в руках силовиків

У Москві звичайний вечір для сотень молодих людей обернувся затриманням: поліція забирала з вулиць і розважальних закладів навіть неповнолітніх. В результаті батьки годинами намагалися з’ясувати, де їхні діти.

Увечері 7 листопада в центрі Москви поліція влаштувала масштабний рейд у районі Китай-міста, під час якого було затримано близько сотні молодмх людей, зокрема і неповнолітніх. Силовики пакували хлопців і дівчат із вулиць, парку та барів в автозаки і доставляли їх до відділків поліції. За даними російських медіа "Осторожно, новости" та Baza, кількість затриманих могла перевищити 200 осіб. Інформацію про рейд підтвердило московське управління Міністерства внутрішніх справ РФ, пояснивши дії поліції профілактичними заходами.

За даними очевидців, масові затримання відбулися поблизу парку "Горка" в районі Китай-міста. Це популярне місце зустрічей московської молоді, де розташовані бари, кафе та магазини. Вони розповідають, що до парку приїхали понад десять автозаків і поліцейські почали силою забирати практично всіх, хто перебував на вулиці. Серед затриманих було багато підлітків, зокрема дітей віком до 14 років.

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Поліцейські автозаки біля парку "Гірка" в Москві Фото: Baza

Молодих людей доправляли до відділків поліції "Басманний" і "Таганський". За даними різних російських джерел, кількість затриманих перевищила сотню. Baza повідомляла про понад 200 осіб, тоді як інші медіа наводили цифри від 100 до 150. Точну кількість затриманих поліція не назвала.

За свідченнями родичів, спочатку правоохоронці не пояснювали причин затримань і не повідомляли батькам, де перебувають їхні неповнолітні діти. Більше того, у відділку "Басманний" їх пропускали лише до чергової частини. За словами близьких, затримані перебували у дворі відділку та в автозаках на його території.

Чому затримували молодих людей

За свідченнями тих, кого згодом відпустили, поліцейські особливо звертали увагу на молодь із неформальним зовнішнім виглядом та одягом. Деякі затримані припускали, що саме їхній стиль міг стати приводом для перевірок.

Про поведінку силовиків під час рейду також з'явилися повідомлення про застосування фізичної сили. Одна з дівчат, яку затримали, розповіла, що в автозаках поліцейські били людей і ламали їм телефони. Після цього, за її словами, силовики фотографували документи та обличчя затриманих просто на вулиці.

Про побиття повідомив і 15-річний підліток. Ще один затриманий розповів, що неповнолітнім не дозволяли сходити до туалету. Коли вони просили про це, правоохоронці нібито відповідали: "Нічим допомогти не можемо, тільки в штани або за деревце і штраф". Ці свідчення опублікував Telegram-канал "Осторожно, новости". Незалежного підтвердження кожного з описаних випадків у відкритих джерелах немає.

Дорослим затриманим вручали повістки до військкоматів

Ще одна обставина, на яку варто звернути увагу, — вручення повісток до військкоматів. Про це розповіли ті, кого відпустили з відділку "Таганський". За їхніми словами, затриманих викликали групами приблизно по десять осіб, вручали їм документи для військового обліку та відводили назад.

За інформацією "Осторожно, новости", повістки отримували навіть студенти, які мали відстрочку від призову. Також один зі співрозмовників видання заявив, що у туалеті поліцейського відділку побили кількох затриманих, які заперечували силових структур.

Крім того, одному з повнолітніх затриманих пропонували підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Чи погодився хтось із молодих людей на таку пропозицію, невідомо.

Водночас офіційного підтвердження всіх цих повідомлень від московської поліції немає.

Що пояснила московська поліція

У головному управлінні МВС Москви підтвердили проведення рейду, але назвали його профілактичними заходами. За офіційною версією, правоохоронці мали забезпечити громадський порядок, попередити адміністративні порушення та припинити розпивання алкоголю в громадських місцях.

"7 листопада 2026 року співробітники провели в центральній частині міста профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення громадського порядку, попередження та припинення адміністративних правопорушень, зокрема пов'язаних із розпиванням алкогольної продукції в громадських місцях", — сказано в офіційному повідомленні відомства.

У поліції також повідомили, що затриманих доправили до відділку МВС Басманного району для з'ясування обставин. Щодо людей, які порушили законодавство, пообіцяли вжити заходів у встановленому порядку.

Пізніше частину затриманих почали випускати з поліцейських відділків. Підлітків після оформлення документів передавали батькам або іншим законним представникам.

У Москві вже проводили подібні рейди проти молоді

Варто зазначити, що рейд 7 листопада не був першим випадком масових затримань молоді у районі Китай-міста. За повідомленнями російських медіа, подібні рейди в цій частині Москви проводять щонайменше з літа 2026 року.

Зокрема, під час попередніх операцій силовики затримували представників молодіжних компаній і різних субкультур. Деякі затримані також заявляли про побиття, приниження та застосування електрошокерів.

Раніше, у лютому 2023 року, російська поліція проводила масштабні затримання підлітків, яких пов'язували з молодіжним рухом "ПВК Редан". Рейди тоді відбувалися у торговельних центрах Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.

Нинішня операція на Китай-місті відрізняється масштабом: за даними російських медіа, кількість затриманих могла перевищити 200 осіб. При цьому серед затриманих були неповнолітні, а повнолітні чоловіки, за свідченнями звільнених, отримували повістки до військкоматів і пропозиції підписати контракт із Міноборони РФ.

Нагадаємо, затримання в Чорногорії засновника російського Z-каналу "Рыбарь" Михайла Звінчука викликало погрози з Москви. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росії, ймовірно, доведеться затримувати громадян США та європейських країн, аби поповнити так званий "обмінний фонд" і повертати своїх громадян.

Також Фокус писав, що Росія вже певний час проводить приховану мобілізацію, яка, за даними правозахисників, охопила щонайменше 17 регіонів країни. Чоловіків затримують на вулицях і роботі, утримують у відділках, а в окремих випадках — б’ють і примушують підписувати контракти з Міноборони РФ, щоб відправити на війну проти України.