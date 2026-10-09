Медведєв пригрозив полюванням на іноземців після затримання засновника Z-каналу "Рыбарь"

Затримання засновника Z-канала "Рыбарь" у Чорногорії спричинило погрози з Москви. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдведєв заговорив про затримання громадян Європи й США для майбутніх обмінів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєлєв відреагував на затримання адміністратора Z-пабліка "Рыбарь" Михайла Звінчука в Чорногорії. Він пригрозив затриманнями в Росії громадян США та Європи задля "поновлення обмінного фонду".

"Тепер, ймовірно, потрібно буде поповнювати обмінний фонд з європейських та американських д*білів, щоб витягувати своїх", – заявив посадовець.

Дмитро Мєдведєв відреагував на затримання Михайла Звінчука

За його словами, у Європі "потенційно на всіх росіян оголошення полювання", і арештовувати можуть будь-кого. Особливий нагляд, за словами Медведєва, буде за тим, хто говорить правду про західні країни і "бандерівський неонацистський режим". Росіянам нібито вже марно їздити до країн ЄС навіть з добрими намірами. адже від арешту не захищають ні візи, ні запрошення, ну будь-які гарантії.

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На думку чиновника, у Європі привітно зустрічають лише тих, кого він назвав "релокантськими п*кидьками", та й то тимчасово. Завершив своє звернення Медведєв прислів'ям: з вовками жити — по-вовчому вити.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії був затриманий пропагандист й засновник телеграм-каналу "Рыбарь" Михайло Звінчук. Разом з ним були затримані його знайомі.

Окрім того, 60-річний російський пропагандист Іван Охлобистін ледь не загинув під час поїздки на Донбас: снаряд ЗСУ влучив у готель, де він перебував разом із дружиною.