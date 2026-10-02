Путинист Охлобыстин едва не погиб на Донбассе из-за снаряда ВСУ
60-летний российский пропагандист Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Снаряд Вооруженных сил Украины попал в отель, в котором остановился актер со своей женой.
Российский актёр вместе с женой и зятем успел покинуть здание. Об этом рассказал режиссёр Олег Фомин, сообщают российские СМИ.
Охлобистина едва не убили на Донбассе
По словам режиссёра, Охлобыстин отправился в так называемую "ДНР" вместе с женой и зятем. Россияне остановились в гостиничном номере. Снаряд украинских военных попал прямо в здание, но актер успел уехать оттуда.
"Иван Охлобыстин — мой близкий друг. Он уехал на Донбасс, они жили с женой и зятем в одной комнате. Когда они оттуда уехали, туда попал снаряд", — сказал Фомин.
Позиция Охлобыстина в войне
Российский актёр с начала полномасштабного вторжения поддерживает агрессора. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.
Охлобистин заявлял, что Россия якобы "освободит" Киев и Одессу к 2030 году. По его мнению, в 2040 году Россию якобы ждёт "триумф".
Кстати, Охлобыстин попадает под прицел ВСУ не впервые. В 2023 году во время поездки в оккупированную часть Донецкой области актер "получил" пулю в бронежилет.
В Украине СБУ предъявила Охлобистину подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Иван Охлобыстин заверил, что Николаев и Одесса — это территория России. Он отметил, что "не оставил бы" Украине ни одного километра.
- Также актер внезапно заговорил о посягательстве на свободу слова в России. Актер заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".
Кроме того, Иван Охлобыстин заявлял, что собирается воевать на территории Украины.