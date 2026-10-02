Путинист Охлобыстин едва не погиб на Донбассе из-за снаряда ВСУ

60-летний российский пропагандист Иван Охлобыстин едва не погиб во время поездки на Донбасс. Снаряд Вооруженных сил Украины попал в отель, в котором остановился актер со своей женой.

Российский актёр вместе с женой и зятем успел покинуть здание. Об этом рассказал режиссёр Олег Фомин, сообщают российские СМИ.

Охлобистина едва не убили на Донбассе

По словам режиссёра, Охлобыстин отправился в так называемую "ДНР" вместе с женой и зятем. Россияне остановились в гостиничном номере. Снаряд украинских военных попал прямо в здание, но актер успел уехать оттуда.

"Иван Охлобыстин — мой близкий друг. Он уехал на Донбасс, они жили с женой и зятем в одной комнате. Когда они оттуда уехали, туда попал снаряд", — сказал Фомин.

Позиция Охлобыстина в войне

Российский актёр с начала полномасштабного вторжения поддерживает агрессора. Он также является сторонником президента РФ Владимира Путина.

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Охлобистин заявлял, что Россия якобы "освободит" Киев и Одессу к 2030 году. По его мнению, в 2040 году Россию якобы ждёт "триумф".

Кстати, Охлобыстин попадает под прицел ВСУ не впервые. В 2023 году во время поездки в оккупированную часть Донецкой области актер "получил" пулю в бронежилет.

В Украине СБУ предъявила Охлобистину подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганда войны и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Пропагандист Иван Охлобыстин Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Иван Охлобыстин заверил, что Николаев и Одесса — это территория России. Он отметил, что "не оставил бы" Украине ни одного километра.

Также актер внезапно заговорил о посягательстве на свободу слова в России. Актер заявил, что "цифровые ограничения — это огромная ошибка".

Кроме того, Иван Охлобыстин заявлял, что собирается воевать на территории Украины.